Pandur alla Juventus?/ Calciomercato, occhi bianconeri sul giovane portiere croato

Ivor Pandur potrebbe arrivare alla Juventus? Per il momento si tratta solo di un interesse riportato da Tuttomercatoweb, ma chissà che il calciomercato bianconero possa registrare un colpo anche in porta. Stiamo parlando di un prospetto ancora giovane, e con poca esperienza: un classe 2000 che gioca nel Rijeka, squadra croata non nuova a sviluppare talenti che poi si affermano nel calcio internazionale. Pandur è stato riserva fino a metà dello scorso dicembre, alle spalle dell’esperto Andrej Prskalo; poi il Rijeka ha incassato tre gol sul campo della Dinamo Zagabria e il classe ’87 si è infortunato al polpaccio, così l’allenatore Simon Rozman ha deciso di dare fiducia a Pandur preferendolo al suo collega David Nwokolor, nigeriano di 23 anni. Le cose sono andate bene, e adesso il giovane portiere potrebbe davvero fare il salto di qualità.

Nelle sette partite giocate consecutivamente, Pandur ha ottenuto con il suo Rijeka 13 punti; quattro clean sheet e un’imbattibilità di 380 minuti prima di perdere ancora a Zagabria (0-4), ko che peraltro ha peggiorato le sue cifre comunque buone perché, escludendo il poker subito dalla capolista, l’estremo difensore ha incassato 3 gol in sei uscite. La squadra adesso lotta per il secondo posto con l’Hajduk Spalato; Pandur è diventato titolare inamovibile – almeno sembrerebbe – e le sue prestazioni non sono passate inosservate tra le big, con Manchester City e Liverpool che avrebbero già sondato il terreno per il giovane croato. Bisognerà capire cosa succederà quando la stagione potrà ripartire, nel frattempo Pandur ha anche messo insieme 6 partite con la Under 19 della Croazia e si sta lanciando verso un futuro luminoso. La Juventus sarebbe sulle sue tracce, pronta eventualmente a farlo maturare.

PANDUR ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, IL PRECEDENTE SLUGA

Ivor Pandur potrebbe giocare con la Under 23, che l’anno prossimo potrebbe trovarsi anche in Serie B; nelle sue giovanili i bianconeri hanno sempre dato spazio a portieri stranieri e uno di questi, Simon Sluga, nel 2011 era arrivato proprio dal Rijeka rimanendo un solo anno per poi passare al Verona (in seguito ha fatto parte della rosa dello Spezia mentre ora è in Inghilterra con il Luton Town). L’idea dunque potrebbe essere quella di farlo giocare senza troppe pressioni in un campionato minore ma comunque all’interno della società, permettendogli eventualmente di allenarsi a spot con la prima squadra e testandone le capacità da vicino. Al momento la posizione di Wojciech Szczesny è inattacabile, ma il ruolo del portiere è molto delicato e la Juventus sa bene che potrebbe essere necessario muoversi in anticipo, per evitare poi di pagare cifre folli…



