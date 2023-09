Pane, amore e… Gelosia, Rai 1/ Una pellicola romantica del 1954, oggi, domenica 3 settembre 2023

Pane, amore e… Gelosia, il secondo capitolo della saga diretta da Luigi Comencini

Questa domenica 3 settembre andrà in onda nel pomeriggio di Rai 1 alle ore 14 la celebre commedia del 1954 dal titolo Pane, amore e…gelosia. Si tratta del secondo film della tetralogia Pane, amore e…, preceduto da Pane, amore e fantasia e seguito da Pane, amore e… e Pane, amore e Andalusia. La pellicola è diretta, come il capitolo precedente, dal noto regista Luigi Comencini, uno dei massimi esponenti della commedia all’italiana insieme a Mario Monicelli e Dino Risi. Il protagonista, il maresciallo Antonio Carotenuto, è interpretato dal grande Vittorio De Sica, uno tra i cineasti più influenti della storia del cinema, attore di teatro e documentarista, considerato uno dei più importanti interpreti della commedia all’italiana.

Al fianco del protagonista de Pane, amore e… Gelosia la splendida e talentuosa Gina Lollobrigida, che nella sua lunga carriera ha collaborato con grandi artisti di fama nazionale e internazionale come Mario Monicelli, Sean Connery e Frank Sinatra. Anche in questa occasione, come nel capitolo precedente, troviamo nel cast nei panni di Annarella, l’attrice Marisa Merlini, apparsa anche ne Il vigile nel ruolo della compagna di Alberto Sordi e in quello di un’allegra prostituta ne Dramma della gelosia, diretto da Ettore Scola. Pane, amore e … gelosia, come il precedente film della serie, riscosse un grande successo al botteghino, risultando il terzo maggiore incasso in Italia di quella stagione cinematografica. Il successo di questa serie di lungometraggi è stato tale che ancora oggi questa pellicola è al ventiduesimo posto nella classifica dei film italiani più visti di sempre con più di 10 milioni di spettatori.

Pane, amore e… Gelosia, in onda oggi, alle ore 14:00 su Rai 1: la trama

In Pane, amore e …gelosia ritroviamo il personaggio del maresciallo dei carabinieri Antonio Carotenuto (Vittorio De Sica) che, avendo deciso di sposare la levatrice del paese e ragazza madre Annarella (Marisa Merlini), è costretto a rassegnare le proprie dimissioni dall’arma. Nel frattempo il carabiniere Pietro Stelluti, promesso alla “Bersagliera”, viene trasferito ad un altro comando. Prima di partire Stelluti affida la fidanzata a Carotenuto e questo fa nascere molte chiacchiere in paese, tanto più che la Bersagliera lavora a servizio proprio nella casa del maresciallo. Le chiacchiere raggiungono le orecchie di Annarella e Pietro, ed entrambi diventano molto gelosi.

Durante una festa Annarella scopre Antonio mentre balla proprio con la Bersagliera e per questo motivo gli fa una terribile scenata di gelosia. Nello stesso momento ritorna Pietro che decide di rompere il fidanzamento e quindi viene nuovamente trasferito in paese. Intanto il seduttore della levatrice ritorna pentito e desideroso di sposare la donna e riconoscere il bambino; nonostante il maresciallo voglia opporsi il parroco lo convince a desistere, così Annarella sposa il suo seduttore. In un primo momento la Bersagliera vorrebbe unirsi a un gruppo di nomadi ma alla fine fa pace con il suo fidanzato. L’unico rimasto sconsolato è il maresciallo che, all’arrivo di una nuova levatrice, ritrova subito la speranza di trovare l’amore.











