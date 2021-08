Pane, amore e gelosia, Rai 3/ Un cult della storia italiana al cinema

Pane, amore e gelosia va in onda su Rai 3 oggi, 22 agosto 2021, nella fascia del primo pomeriggio, a partire dalle ore 14,30. Comencini dal grande guarda il piccolo schermo e nel 1972 dirige uno dei capolavori assoluti nel mondo delle serie televisive, quel ‘Le avventure di Pinocchio’ ancora oggi riferimento per tutti coloro che volessero avventurarsi nel fantasy italiano fiabesco, per la sua capacità di dare un tocco di neorealismo alla favola di Collodi.

Il cast l’ha comunque aiutato: Indimenticabile Nino Manfredi nel ruolo di Geppetto, la “Lollo” maestosa e dolcissima Fata Turchina, Franco e Ciccio come Gatto e Volpe credibilissimi, una serie che inchiodò gli italiani davanti al piccolo schermo. Sotto l’egida del ‘squadra che vince non si cambia’, anche il cast di ‘Pane, amore e gelosia’ non vede ritocchi di alcun genere: Vittorio De Sica è sempre il maresciallo Antonio Carotenuto, Gina Lollobrigida la bellissima e vivace Maria De Ritis detta “la bersagliera”, Marisa Merlini è Anna Mirziano, Roberto Risso il carabiniere Pietro Stelluti, Tina Pica la governante acida, ma amorevole, Caramella, sostegno domestico del Maresciallo.

Pane, amore e gelosia, la trama del film

Leggiamo la trama di Pane, amore e gelosia. Tra la Bersagliera e il carabiniere Stelluti procede tutto bene, l’amore è sbocciato anche se i doveri militari di Stelluti a volte sono un impedimento alla loro giovanile voglia di lasciarsi andare. Il rapporto invece del Maresciallo Carotenuto e della levatrice Annarella procede tra alti e bassi perché il bel sottufficiale ha quel carattere libertino che innervosisce la fidanzata, un Don Giovanni in divisa sempre pronto a sorridere alle giovani bellezze del paesello.

In ogni caso, tornando a Stelluti e alla “Bersagliera”, il milite carabiniere viene spostato di sede, la lontananza si fa sentire e il carabiniere torna al paese, sia per rivedere la sua amata Maria, sia per onorare la nascita del nipotino di lei, ma, all’arrivo, durante la festa, trova la sua Bersagliera ballare con audacia assieme al libertino Maresciallo Carotenuto, cosa che infastidisce anche Annarella. Se nel primo film al pane e all’amore seguiva la fantasia, ora è la gelosia la chiave di lettura di questa Babele umana dal volto povero, ma orgoglioso e dignitoso, e le vicende delle persone coinvolte saranno focalizzate sotto l’egida del risentimento e delle incomprensioni, ovviamente in chiave comica.

