Il governatore di Bankitalia Panetta promuove la gestione dei conti pubblici e il sistema bancario sostenendo che c'è ancora spazio per aumentare il rating

Fabio Panetta, Governatore della Banca d’Italia, è intervenuto con un discorso in occasione della Giornata mondiale del risparmio, nel quale ha parlato dei punti di forza dell’economia italiana e dei margini di miglioramento del rating, grazie ai risultati delle banche e la riduzione del debito pubblico dovuto principalmente ad una più prudente gestione delle finanze. Il sistema quindi nel complesso è stato premiato, non solo per la previsione di uscita dalla procedura Ue di deficit ma anche per le banche, i cui ricavi sono tra i più redditizi in Europa, con rischi limitati e questo dimostra anche una certa solidità delle imprese.

Dazi non frenano export Italia verso Usa anzi aumenta, Istat: +34%/Confimprenditori "Rischio arriva dall'Ue"

L’economista ha parlato anche dell’effetto dei dazi e del pericolo per le esportazioni, che anche se è in parte è stato ridotto grazie all’accordo tra Ue e Usa nell’ambito delle tariffe doganali, resta sempre una sfida difficile, perchè occorrerà mantenere la posizione sui mercati internazionali e soprattutto aumentare la competitività, che non può essere data per scontata in un contesto di tensioni e segnato dall’incertezza.

Il 44% degli italiani ha dei risparmi da parte/ L'indagine: "Tra loro, solo il 41% li investe"

Panetta: “Aumenta la fiducia nell’Italia grazie alla gestione delle finanze pubbliche, rating può ancora migliorare”

Il governatore di Bankitalia Panetta, nell’intervento ha sottolineato oltre ai fattori economici che hanno premiato l’Italia, anche i possibili punti deboli e i rischi che non bisognerà sottovalutare per mantenere la solidità anche in futuro. Il primo è quello di puntare sulla crescita, con l’obiettivo di superare l’1% che definisce “stentato”, e proporre una politica di bilancio che sostenga la capacità produttiva tenendo conto degli impegni finanziari per la difesa e preparare il terreno per quando non ci sarà più la disponibilità dei fondi Pnnr, considerando poi anche l’invecchiamento della popolazione. Il ritmo dovrà essere più sostenuto per andare oltre la situazione di stallo in cui l’Italia sembra ormai essersi assestata. In questo modo, ci sarà anche margine per un ulteriore miglioramento del rating, già aumentato dalle principali agenzie.

Pil per occupato: Italia seconda dopo gli USA/ I dati: "Più di 150mila dollari, meglio di Francia e Germania"

L’altro messaggio è invece per le banche, con un invito ad accogliere l’euro digitale, uno strumento fondamentale per ampliare la gamma di servizi, senza aver paura dei costi perchè per gli Istituti non saranno eccessivi ma solo di adattamento, mentre quelli maggiori saranno a carico della Bce. Sempre in materia di sistema bancario, Panetta pur promuovendone la solidità, ha anche lanciato un avvertimento, invitando alla cautela negli investimenti, che devono puntare al sostegno della crescita, perchè in un contesto di fragilità internazionale delle economie non è da escludere uno “shock improvviso“.