Panettone e pandoro per celiaci/ Esperta “Occhio a etichette, farine di riso e mais…”

Si parla di panettone e di pandoro negli studi del programma di Rai Uno, Uno Mattina, e ospite vi era nella giornata di ieri la scrittrice Simonetta Mastromauro, autrice del bestseller “Celiachia dalla A alla Z”, che ha dispensato i suoi consigli proprio per i celiaci che vogliono gustarsi questi due dolci tipicamente natalizi: “I convenzionali panettoni contengono i cereali vietati come il frumento quindi i celiaci sceglieranno panettoni con farine consentite come mais e miglio – ha spiegato la scrittrice – e poi controlliamo l’etichetta, deve esserci la dicitura ‘senza glutine’ come da regolamento europeo del 2014 e che ci dice che il prodotto non contiene glutine, non deve superare la parte di 20 milligrammi su chilo di prodotto di glutine e ci garantisce anche la non contaminazione. Quindi il celiaco può mangiarlo tranquillamente, l’importante è leggere le etichette”.

Poi Simonetta Mastromauro ha aggiunto: “A sostituire il glutine non c’è un prodotto unico ma sono tanti i prodotti, bisogna stare attenti perchè il riso e il mais sono due cerali che hanno un alto indice glicemico quindi bisogna mangiarlo in modo equilibrato e con i quantitativi giusti”.

PANETTONE E PANDORO PER CELIACI: “IL PREZZO ALTO PERCHE’…”

Massimiliano Ossini, il conduttore di Uno Mattina, fa notare alla sua ospite come i panettoni e i pandori per i celiaci costino ben di più rispetto a quelli a disposizione dei non celiaci e a riguardo Simonetta Mastromauro ha spiegato: “Il prezzo alto è giustificato dal fatto che i prodotti sono più costosi e anche l’azienda per garantire la non contaminazione ha delle spese da sostenere rispetto agli altri prodotti convenzionali”.

Infine l’esperta di celiachia ha svelato i propri consigli per tutti coloro che soffrono di questa malattia, per reperire questi prodotti: “Ci sono aziende e ci sono anche artigiani che producono panettoni e pandori senza glutine di ottima qualità – ha concluso Simonetta Mastromauro – e anche su internet”.

