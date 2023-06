Panfilo Colonico: “Libero perché ho pagato 200mila€”/ Polizia Ecuador: “Chef rilasciato grazie a noi”

Con la barba incolta, dimagrito dopo quasi una settimana fuori casa ma in buona salute, ha spiegato: “Non è stato un film. Mi hanno tenuto chiuso in tre locali diversi, mi minacciavano di tagliarmi un orecchio o un dito e ho dovuto pagare perché non mi facessero del male. Poi si sono stancati e mi hanno lasciato libero quasi vicino al ristorante. Perché anche se paghi non è scontato che ti rilasciano vivo. A me è andata bene”. Due giorni fa la Unased (Unidad anti secuestro), reparto speciale della polizia ecuadoriana, ha arrestato due dei suoi rapitori. Un terzo è stato ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia come spiegato dal ministro degli Interni ecuadoriano, Juan Zapata.

Il ministro degli Interni ecuadoriano, Juan Zapata, parlando del rapimento di Panfilo Colonico, su Twitter ha scritto: “La polizia dell’Ecuador ha ottenuto il rilascio di un uomo d’affari italiano. Durante l’operazione di polizia, nell’uso legale della forza, uno dei sospettati è stato ucciso”. Una versione differente, però, l’ha data proprio l’imprenditore, come riporta Il Messaggero: “Non è vero che mi ha liberato la polizia, sono tornato da solo a casa, dopo aver pagato il riscatto e aver trattato con il capo banda. Ho letto come l’Italia ha parlato di me e mi è stata vicina e questo mi ha fatto sentire quanto siamo uniti come popolo. Sono state dette però anche tante cose non vere, come il fatto che io avessi debiti. Non è vero, è stato un sequestro in un Paese dove la criminalità dilaga. Ho vissuto momenti difficili, per fortuna tutto è andato bene”.

Secondo persone vicine allo chef italiano in Ecuador, però, l’imprenditore non avrebbe potuto pagare alcun riscatto perché non naviga nell’oro. I dipendenti non verrebbero pagati da due mesi e persino un addetto alla sicurezza del locale sarebbe stato sorpreso pochi giorni fa a portare via un televisore e delle bottiglie di alcolici a mo’ di risarcimento. Per Colonico la realtà è un’altra, anzi, il suo progetto è quello di aprire di un altro locale per un investimento complessivo di un milione di dollari.