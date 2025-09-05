Uomini e Donne, emergenza per una ex dama: puntura di vespa degenerata e ospedale, i fan in ansia si chiedono come sta.

Se negli ultimi anni avete seguito Uomini e Donne, ricorderete senza dubbio Daniela Manganaro, dama che si era distinta nel programma per la sua personalità, il suo romanticismo e il suo modo forbito di parlare. Durante il suo percorso aveva intrapreso una conoscenza con Giovanni Ledda, anche se tra i due non è poi proseguita la frequentazione. Ormai è tanto tempo che non si parla di Daniela, dato che la donna è lontana dal dating show di Maria De Filippi, ma si è tornati a nominarla per una spiacevole vicenda.

L’ex dama di Uomini e Donne è infatti finita al Pronto Soccorso e a raccontare tutto su cosa le è successo è stata proprio lei sui social. Daniela Manganaro ha rivelato di essere stata punta da una vespa: “Puntura di vespa degenerata…Pronto soccorso…”, ha scirtto in una storia su Instagram, lasciando intendere di aver avuto conseguenze preoccupanti in seguito alla puntura. L’ex dama ha in seguito pubblicato anche il referto medico facendo vedere ai follower quello che le è successo.

Daniela Manganaro, come sta l’ex Uomini e Donne dopo la puntura di vespa

Daniela Manganaro è stata subito supportata dai fan che ormai la seguono dai tempi in cui era seduta nel parterre di Uomini e Donne, e preoccupati le hanno chiesto come sta in seguito alla corsa in pronto soccorso: “Direi che la sofferenza è alquanto notevole…“, ha scritto lei sopra il referto del medico, ma poi è stata come suo solito positiva: “Questa è la vita, ma non si molla…”.

Molti nel corso del tempo hanno sentito grande nostalgia per Daniela Manganaro, che per diversi mesi era stata al centro dello studio pronta a conoscere nuovi cavalieri. E oggi, anche se ormai è lontana dalla trasmissione da diverso tempo, ha guadagnato una schiera di fan che mostrano costantemente supporto e affetto, anche in momenti come questo. Del resto, si sa che le punture di vespa possono essere sì innocue ma anche molto pericolose se poi si sviluppa una reazione allergica.

