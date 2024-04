Panico nello stadio, su Rete 4 alle 16.45/ Trama e cast del film con Charlton Heston, oggi 26 aprile 2024

Panico nello stadio, diretto da Larry Peerce in onda su Rete 4

Venerdì 26 aprile 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,45, il film d’azione del 1976 dal titolo Panico nello stadio. La pellicola è diretta dal regista Larry Peerce, film maker di uno dei primi lungometraggi rock dal titolo Goodbye, Columbus. Le musiche hanno invece la firma del noto compositore Charles Fox, autore della celebre canzone Love Boat della popolare e omonima serie televisiva.

Il protagonista è interpretato dall’attore statunitense Charlton Heston, vincitore del premio Oscar al miglior attore nel 1960 per il colossal biblico-storico Ben-Hur. Al suo fianco l’attore John Cassavetes, interprete di numerosi film d’azione, come Quella sporca dozzina di Robert Aldrich (1967) e Gli intoccabili di Giuliano Montaldo (1969). Nel cast del film Panico nello stadio anche l’attrice Gena Rowlands, vincitrice dell’Oscar onorario nel 2016 e moglie di John Cassavetes, sposato nel 1954 e con cui ha collaborato a numerosi progetti cinematografici.

La trama del film Panico nello stadio: ispirato da una storia vera

Panico nello stadio è ambientato presso il Memorial Coliseum di Los Angeles, struttura presso la quale sta per iniziare l’attesissima finale di campionato di football tra la squadra della città e quella di Baltimora.

È una serena domenica come tante altre e lo stadio è gremito da migliaia di tifosi pronti a sostenere la propria squadra del cuore.

A capo del servizio d’ordine vi è Samuel McKeeler (Martin Balsam), molto preoccupato perché tra gli spettatori, oltre a due governatori e allo stesso sindaco di Los Angeles, vi sarà anche il Presidente degli Stati Uniti d’America.

La partita inizia, ma dalla regia arriva la segnalazione di un individuo sconosciuto posizionato su una delle torri più alte della struttura e armato di fucile di precisione. McKeeler chiama immediatamente il capo della polizia, Peter Holly (Charlton Heston), che impartisce l’ordine di dirottare il corteo del Presidente e chiama sul luogo il sergente Button (John Cassavetes).

Quest’ultimo è a capo di una Squadra di Agenti Speciali addestrati per intervenire in situazioni estreme e in grado di fermare il sicario. L’operazione si dimostra però più difficile del previsto poiché il killer è in una posizione difficile da raggiungere senza scatenare il panico tra la folla.











