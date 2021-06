Panico nello stadio/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston (oggi, 23 giugno 2021)

Panico nello stadio va in onda oggi, 23 giugno 2021, a partire dalle 16.50 su Rete 4. Il titolo originale è Two Minute Warning, si tratta di un thriller americano del 1976, prodotto dalla Filmways Pictures e distribuito dalla Universal Picture. La regia è di Larry Peerce: negli anni sessanta è stato il primo regista a dirigere un film musicale rock, The Big T.N.T. Show, mentre nel 1964 ha diretto One Potato, Two Potato, la prima pellicola statunitense che rappresenta un legame sentimentale tra un uomo di colore e un donna bianca.

Uno dei protagonisti principali di Panico nello stadio è John Cassavetes, un grande artista che ha iniziato come attore ma poi nel corso della sua vita si è cimentato anche nella regia e nella sceneggiatura. É stato doppiato da Ferruccio Amendola nei film: Mariti, Love Streams e Scia d’amore. Nel cast ci sono anche Charlton Heston, Marily Hassett e Martin Balsam. La colonna sonora è di Charles Fox, lo stesso che compose le musiche di importanti serie tv quali Love Boat, Happy Days e Laverne e Shirley. La sceneggiatura è frutto del sapiente lavoro di Edward Hume.

Panico nello stadio, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Panico nello stadio. Allo stadio di Los Angeles si sta disputando la finale del campionato nazionale di football, tra il pubblico sono presenti personaggi importanti della politica tra cui il presidente degli Stati Uniti d’America. Il capo del servizio di sicurezza teme che la manifestazione possa essere il pretesto per un attentato terroristico, decide di aumentare la vigilanza schierando in campo anche agenti in borghese. I suoi timori diventano realtà.

Prima che la partita abbia inizio, una troupe televisiva sistemata su un dirigibile scorge un uomo armato con un fucile di precisione, sistemato su una delle torri più alte della struttura. L’auto presidenziale viene subito fermata e prima che il cecchino cominci a sparare sulla folla si mette in movimento una macchina di sicurezza con il compito di renderlo innocuo.

Il responsabile della struttura preoccupato per la sorte di alcuni esponenti politici e di come potrebbe reagire la folla presa dal panico, decide di convocare un tavolo di emergenza per cercare di rendere inoffensivo il killer. La situazione diventa complicata e difficile da gestire perché non si conoscono le intenzioni del cecchino e oltretutto si trova in una zona isolata dove è impossibile colpirlo senza attirare l’attenzione del pubblico presente nello stadio. Insomma una situazione complicata per poter garantire la sicurezza al capo dello Stato e a tutti i partecipanti all’evento.

