Pannelli fotovoltaici/ Gratis grazie a iniziative locali: ecco dove e a chi spetta

Dal mese di ottobre le tariffe relative alle bollette di gas e luce potrebbero subire incrementi notevoli. Tutti coloro che non hanno effettuato un nuovo contratto con il blocco sul prezzo precedente al febbraio 2022 potrebbero infatti arrivare a pagare anche 2000 euro di bolletta bimestrale. Per questo motivo il ricorso alle energie rinnovabili può costituire un valido strumento di difesa rispetto ad una crisi energetica senza precedenti.

Secondo recenti studi infatti è stato stimato che gli italiani pagheranno 3000 euro in più nel 2022 a causa del rincaro dei prezzi delle materie prime, per cui nemmeno l’Europa riesce a trovare una soluzione.

Tuttavia i pannelli fotovoltaici costano moltissimo e infatti le persone hanno deciso di investire durante gli anni precedenti, ammortizzando la somma grazie agli incentivi statali. Tuttavia la spesa da anticipare era abbastanza esosa. Infatti per dare energia elettrica ad un appartamento la spesa si aggira tra i 15 e i 35.000 a seconda di quanti kilowatt servono all’abitazione per essere adeguatamente alimentata.

E infatti le fonti rinnovabili hanno richiesto un grande sforzo anche personale da parte delle famiglie. Molte di queste famiglie che sono riuscite ad effettuare la conversione moltissimi anni fa avevano notevoli disponibilità economiche.

Purtroppo non succede a tutti di poter effettuare lavori di questo tipo anticipando una spesa che può arrivare fino a 30.000 euro e che verrebbe recuperata in dieci anni mediante credito d’imposta.

Pannelli fotovoltaici: dove è possibile averli gratis

Quindi sono nate delle iniziative locali che hanno garantito un bonus per i pannelli fotovoltaici di 8.500 euro come è avvenuto in Puglia.

Esiste però un’iniziativa simile anche nel comune di Brunico in provincia di Bolzano. Sono innanzitutto i cittadini di questo fortunatissimo comune che possono usufruire dell’energia gratuita prodotta dall’ente locale.

Non si tratta di una scelta isolata, esistono anche altri posti in Emilia Romagna dove gli enti locali hanno deciso di dare questa possibilità ai cittadini, prendo un bando apposito in cui sarà possibile verificare il possesso dei requisiti. In quel caso specifico però è naturale che bisognerà essere in linea con

La normativa emanata nella Provincia autonoma di Bolzano, prevede per un Comune ben preciso di installare i pannelli fotovoltaici in maniera totalmente gratuita. Si tratta del Comune di Brunico. Questo comune ha la costante ricerca di metodi che possano offrire energia pulita alla comunità. Attualmente i pannelli fotovoltaici gratuiti sono l’unica risposta più pratica che è possibile realizzare e quindi l’ente comunale ha deciso di offrirgli gratis alla sua comunità di cittadini.

