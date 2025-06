Installare dei pannelli solari da balcone significa poter risparmiare in bolletta. Ma a quanto ammonta la convenienza effettiva?

Con la voglia di risparmiare in bolletta, sempre più consumatori stanno optando per installare dei pannelli solari da balcone. L’idea è quella di aumentare l’installazione di impianti finalizzati all’autoproduzione di energia solare.

Grazie a questa soluzione è possibile contenere l’aumento dei costi energetici e trovare un’opzione per ridurre la spesa. Ma i pannelli solari sono davvero utili, convenienti e semplici da installare?

Quanto costano i pannelli solari da balcone?

Il costo iniziale per i pannelli solari da balcone va da 700€ a 1.600€, per poi salire a 2.000€ qualora venisse previsto un ulteriore sistema di accumulo. Ai costi appena esposti va aggiunta la manodopera, il cui compenso dipende dall’installatore. Per ridurre la spesa sui costi di installazione si potrebbe optare per l’installazione fai da te, oggi sempre più semplice grazie all’impianto fotovoltaico Plug&Play. È sufficiente scegliere il giusto pannello e poi inserirlo alla presa elettrica dedicata ed infine sfruttare la Comunicazione Unica attraverso il portale Arera.

Tuttavia, grazie ai recenti incentivi fiscali, è possibile detrarre dal 30% al 50% grazie ai incentivi alle energie rinnovabili. A patto di soddisfare i requisiti minimi, è anche in questo caso indispensabile fornire i dettagli all’ENEA entro e non oltre 3 mesi dalla conclusione dei lavori.

Guida al risparmio effettivo

L’installazione di un modulo fotovoltaico da balcone non solo garantisce una riduzione della spesa energetica, ma è anche utile all’ambiente, dato che un impianto corrispondente a 700 Watt può evitare l’immissione di 245 kg di CO2 nell’ambiente. Un simile impianto sarebbe in grado di generare 800 kWh, facendo risparmiare il 25% della spesa in bolletta. Mentre un pannello più piccolo, di circa 350 Watt, garantirebbe una copertura sia dell’energia consumata da un frigorifero che da un climatizzatore.

Installazione al centimetro

Per essere più specifici, solitamente i pannelli solari da balcone sono 3, e un impianto che consuma complessivamente 3 kW necessita di circa 25 metri quadrati. È opportuno controllare sia l’altezza che la lunghezza, così da non commettere errori durante il montaggio. Generalmente all’interno del kit acquistato è possibile trovare – pannelli a parte – anche un microinverter dalla capienza molto ridotta: quasi sempre richiede appena 20 cm per 15 cm.

