Pannelli solari più potenti grazie all’intelligenza artificiale/ Svolta con celle tandem a perovskite-silicio

L’intelligenza artificiale si sta rivelando utile anche sul fronte dell’energia solare. Lo dimostra il lavoro svolto da Cosmos Innovation, start-up con sede a Singapore: sta rivoluzionando il settore delle celle solari con la tecnologia “tandem” perovskite-silicio. Si tratta di cristalli di perovskite stratificati sopra le celle di silicio, una combinazione che consente di catturare l’energia solare in maniera più efficiente rispetto alle tradizionali celle al silicio. Dal punto di vista pratico, ciò vuol dire che si possono creare pannelli solari più potenti. Queste celle sostituiscono le celle solari convenzionali attualmente sul mercato, che usano il silicio per assorbire la luce. Quando vengono stratificate sopra il silicio, le perovskite, cristalli che si trovano in natura o sono fabbricati, catturano diverse parti dello spettro solare.

Questo le rende più efficienti delle celle solari tradizionali, ma sono anche più economiche. Sono tre i principali segmenti di mercato per la tecnologia di queste celle solari: il primo è rappresentato appunto dai pannelli sul tetto delle abitazioni, poi ci sono quelli commerciali e industriali, il terzo riguarda le centrali elettriche che generano elettricità e la alimentano nella rete. Un altro vantaggio, non meno importante, di questa tecnologia è che queste celle occupano meno spazio.

PANNELLI SOLARI, SVOLTA GRAZIE ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Ma questo lavoro è tutt’altro che semplice, anche perché si tratta di un’architettura multistrato. Entra così in gioco l’intelligenza artificiale, grazie alla quale Cosmos Innovation riesce a rendere più efficiente il processo per ottimizzare la progettazione delle celle solari tandem a perovskite-silicio. La società si affida a Mobius, una piattaforma di ottimizzazione basata sull’intelligenza artificiale, per accelerare lo sviluppo delle sue celle solari. Finora questa piattaforma è stata usata in settori come solare, carburo di silicio, chip avanzati per i data center e packaging avanzato. Ma Mobius si è rivelata in grado di scoprire una combinazione di materiali, processi e architetture che produce le celle solari più efficienti in una frazione del tempo e a un costo inferiore rispetto ai metodi convenzionali.

Ora l’ambizione di Cosmos Innovation è creare la prima fabbrica autodidatta al mondo nel settore solare e dei semiconduttori. Anziché seguire processi manuali basati su tentativi ed errori, Mobius usa l’IA per accelerare il ciclo di progettazione, test ed iterazione sperimentale dei semiconduttori. «Mobius ha dimostrato di poter accelerare l’ottimizzazione dei processi fino a 10 volte. Lo fa proponendo in modo intelligente la prossima serie di materiali e condizioni di processo da eseguire. Crediamo che Mobius ci aiuterà a risolvere le sfide dell’ultimo miglio delle celle solari tandem in silicio perovskite e ad accelerarne la commercializzazione», dichiara Joel Li, CTO e cofondatore di Cosmos Innovation.

“CELLE SOLARI EFFICIENTI, ECONOMICHE E IN TEMPI BREVI”

Cosmos Innovation ha annunciato di aver raccolto 19,7 milioni di dollari di finanziamenti complessivi. Serviranno a sostenere l’approccio fondamentalmente diverso dell’azienda allo sviluppo della tecnologia delle celle solari tandem in silicio perovskite. «La tecnologia solare tradizionale al silicio sta raggiungendo i suoi limiti tecnologici. La nostra innovativa piattaforma di ottimizzazione dei processi AI ci permette di accelerare il passaggio alla tecnologia tandem di silicio perovskite, una volta nella vita, nell’industria solare», dichiara Vijay Chandrasekhar, CEO e co-fondatore di Cosmos Innovation. «L’uso della progettazione sperimentale guidata dall’intelligenza artificiale consentirà a Cosmos Innovation di arrivare alla soluzione ottimale con un numero molto inferiore di esperimenti. Questo approccio ci consentirà di costruire celle solari altamente efficienti ed economiche in tempi molto più brevi, il che è fondamentale per raggiungere gli ambiziosi obiettivi net zero fissati in tutto il mondo».











