Pannelli solari plug & play, come funzionano/ Guadagno del 20% in bolletta

Pannelli Plug & Play, cosa sono

L’aumento spropositato del costo dell’energia ha aperto nuovamente uno spiraglio di notorietà nei confronti delle energie rinnovabili. Così, in seguito alla crisi energetica scoppiata dopo la guerra tra Russia e Ucraina, si è tornati a parlare di energie come quella solare. Mentre infatti i rifornimenti di metano e gasolio sono arrivati a prezzi esorbitanti, allo stesso tempo è sempre più complesso l’approvviggionamento energetico.

L’energia solare, che sfrutta i raggi del sole, prevede l’installazione di pannelli solari. Tra questi ci sono i pannelli Plug & Play, che si potranno utilizzare in maniera molto semplice e soprattutto senza autorizzazioni. Il pannello riuscirà a trasformare il calore del sole in energia trasferendola direttamente nei circuiti elettrici dell’abitazione. Ma come funzionano?

Come funzionano i pannelli Plug & Play

L’installazione del pannello Plug & Play è molto più semplice di altri pannelli solari perché non è necessaria alcuna autorizzazione. L’unica cosa da fare sarà avvisare tramite raccomandata il gestore ed eventualmente il condominio dell’installazione del pannello. Il pannello Plug & Play permette di avere un 20% di risparmio in bolletta. Riuscirà in questa maniera a fornire l’energia necessaria per il frigorifero, computer e modem wifi. Inoltre l’apparecchio è ergonomico.

Il pannello Plug % Play può essere essere installato su balconi, sulla ringhiera, in giardino, su un terreno ma anche sotto ad una finestra. Il costo medio è particolarmente attrattivo sul mercato: il costo infatti si aggira intorno ai 350-950 euro. Questo riesce a produrre fino a 350 watt.

