Panucci su Gasperini: “La prima volta con una big non andò bene”/ “Riuscirà a imporsi coi grandi giocatori?”

Christian Panucci, ex difensore di Milan, Inter e Roma, in una intervista a Sport Mediaset, ha parlato del futuro di Gian Piero Gasperini, attuale allenatore dell’Atalanta che è stato accostato in questi giorni al Napoli. Il tecnico, dopo una parentesi idilliaca sulla panchina della Dea durata ben otto stagioni, potrebbe lasciare il club per iniziare una nuova entusiasmante avventura con gli azzurri, che in questa annata hanno molto deluso tra cambi di guida tecnica e problemi coi giocatori.

Se da un lato in molti sono fiduciosi, c’è anche qualcuno dubbioso. Tra questi ultimi c’è proprio Panucci. “È un grande allenatore ma la prima sfida con alla sua corte grandi giocatori non è andata bene (all’Inter nel 2012, ndr). È probabile che anche lui stesso abbia voglia di capire se riuscirà ad allenare una big. Ha dimostrato di essere in grado di migliorare dei giocatori da 7-7,5, ma c’è da chiedersi se riuscirà a imporsi nel momento in cui avrà a disposizione quelli che sono già da 9.5-10”, ha sottolineato.

Il parere di Panucci sull’Atalanta di Gasperini e sulla Juventus di Allegri

Oltre a dire la sua su Gian Piero Gasperini, l’ex difensore Christian Panucci ha parlato anche dell’Atalanta, che proprio sotto la guida del tecnico adesso deve giocarsi la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, che ha eliminato la Roma in semifinale. Per l’allenatore probabilmente sarà il banco di prova più importante, indipendentemente dal salto di qualità in una big.

“L’Atalanta ce la deve fare perché la Roma deve andare in Champions League (ciò accadrebbe in caso di vittoria e se arrivassero quinti in Serie A, ndr). Sarei molto felice per De Rossi e per l’Atalanta si tratterebbe, nel caso, del primo trionfo europeo. Per questo la finale avrà un significato particolare e per una volta credo che i tifosi della Roma tiferanno per l’Atalanta”, ha commentato.

