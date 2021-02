Paola Banegas, manager di Dayane Mello attacca il GF Vip/ “Messa in cattiva luce , due pesi e due misure..”

Paola Banegas, la manager di Dayane Mello, dopo aver visto i video in cui la modella brasiliana si lascia andare ad uno sfogo piangendo in giardino durante una conversazione con Pierpaolo Pretelli, su Instagram, ha pubblicato un post con cui chiede ufficialmente al Grande Fratello Vip di mostrare a Dayane tutti i video in cui gli altri concorrenti parlano di lei. Pare, dunque, che la manager di Dayane Mello non abbia gradito le clip trasmesse durante la scorsa puntata del reality condotto da Alfonso Signorini nel corso della quale si è scontrata sia con Rosalinda Cannavò con cui ha poi avuto un chiarimento che con Stefania Orlando.

Secondo Paola Banegas, dunque, il Grande Fratello Vip, dovrebbe mostrare a Dayane Mello anche le clip dei momenti in cui gli altri concorrenti parlerebbero della propria assistita in termine non totalmente positivi. Un appello, quello della Banegas, che è stato diffuso sui social anche dai fans della modella brasiliana.

Le parole di Paola Banegas al Grande Fratello Vip

Paola Banegas si schiera accanto a Dayane Mello, prima finalista del Grande Fratello Vip 2020 e lancia un appello agli autori del reality affinchè mostrino alla modella brasiliana tutte le clip in cui gli altri vipponi parlando di lei. “Grande Fratello domani sera fate vedere tutto quello che la gente dice alle spalle di Dayane, visto che (s)parlano di lei h 24. Non è giusto mostrare solo cose dette da Dayane e mai nulla detto dagli altri concorrenti. Ha subito un lutto da poco e la state facendo passare come un mostro, esponendola a un ulteriore stress psicologico assurdo!”, ha fatto sapere la manager di Dayane. Poi ha concluso così: “Spero che domani mostrate tutto perché la verità è un’altra. E te Grande Fratello lo sai molto bene. Due pesi e due misure! Adesso basta, è ora di mostrare tutto!”.



