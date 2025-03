La nota conduttrice Paola Barale fa ritorno nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha raccontato il momento della sua vita. In prima battuta Silvia Toffanin ha voluto mostrare un videomessaggio di Luca Tomassini: “Lo stimo molto, ci conosciamo da trent’anni anche se non ci sentiamo come prima, a volte mi manda dei messaggi e mi chiede dei pareri e viceversa. C’è una grande stima reciproca, come se fosse un fratello con il quale ogni tanto ci si scontra, sai che c’è sotto un affetto solido. Io sono una persona che butta in faccia la verità, alcuni non sono in grado di sentirsela dire, ci sono stati degli allontanamenti momentanei, dei contrasti di pensiero. Se ci si vuole bene ci si ritrova, anche se io non sono una che perdona facilmente, io ti perdono nel momento in cui tu hai capito il valore del perdono e capisci, anche io non voglio perdonare gratuitamente, ci sono delle persone nella mia vita che ad ora non ho perdonato”.

Sulla mamma Carla, Paola Barale ha speso parole importanti: “E’ stata abbastanza severa, ma è stata una mamma, mi ha sempre trattenuto e non ha mai seguito troppo i miei desideri. Penso che si fidasse poco di me, secondo lei io ero la ribelle della famiglia, ma non era vero, ero solo molto vivace, mia madre non mi ha mai spinta a volare anche se questo l’ho capito, anche se non mi ha fatto mancare niente” le parole della showgirl che ha poi parlato anche della malattia della mamma. “Soffriva di Alzheimer, la morte di un genitore ti portano a vedere le cose in un certo modo, magari tra qualche anno andiamo tutti a vivere su un’isola deserta”.

Paola Barale a Verissimo: “Ho avuto una bellissima infanzia”

Non poteva mancare un passaggio sui sentimenti per Paola Barale, che ha raccontato anche alcuni suoi ricordi d’infanzia e il rapporto con i genitori in questo momento della sua vita: “Io ricordo di aver avuto un’infanzia con due genitori che si sono amati, sono stati 64 anni sposati e 4 di fidanzamento, essendo cresciuta con questo esempio per me queste reazioni erano possibili, infatti non ci sono riuscita, adesso sono una single ma non cerco le esperienze”.

In passato Paola Barale aveva parlato commentando le critiche ai ritocchini estetici: “Mi alleno tutte le mattine come una pazza e sono sempre a dieta. Però mi dico anche: perché devo essere bella a tutti i costi? Sono i media che vogliono farmi sentire così. Non ho nulla contro la chirurgia plastica, ma se mi rifaccio qualcosa non vado a raccontarlo in giro. Riduzione del seno? L’ho fatta Tre volte, non mi piace il seno grosso e poi fa sembrare anche più magre, non mi è mai piaciuto il seno grosso, da ragazza avevo una quinta”

