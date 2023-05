Paola Barale: “Calo della libido? Rimedio così…”/ “Fare l’amore mi piace ancora!”

Paola Barale a Verissimo: dalla menopausa a 42 anni al calo della libido

Paola Barale è uno dei personaggi più iconici della televisione italiana e nel tempo ha suscitato ampio interesse soprattutto in riferimento alla sua vita privata e sentimentale. Difficile separare la notorietà dalle indiscrezioni di gossip ma a suo modo la conduttrice e showgirl ha sempre tentato di tutelare il suo privato. Non mancano le occasioni dove lei stessa si cimenta nel racconto di vicende personali, come accaduto nel corso dell’ultima intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo per Silvia Toffanin.

Paola Barale – nel corso dell’intervista a Verissimo – ha toccato diversi argomenti nell’ambito del suo privato; dalle relazioni del passato alla menopausa precoce. Proprio su quest’ultimo aspetto ha deciso di rivelare diversi dettagli, anche piuttosto dolorosi. La conduttrice aveva 42 anni e si trovava in Perù, a Machu Picchu, quando per l’appunto un ginecologo del posto le diagnosticò la patologiapao. “E’ stata una cosa improvvisa… Ero molto giovane e ho iniziato una terapia che mi aiutasse; mi sentivo ancora nel pieno delle mie forze”.

Paola Barale, il rapporto con il sesso dopo la menopausa: “Se ti passa la vista, metti gli occhiali…”

Paola Barale – nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo – ammette dunque la difficoltà nell’affrontare la diagnosi di menopausa precoce soprattutto; non tanto per la patologia in sé ma quanto per il suo modo di approcciare alla vita e per il suo sentirsi ancora nel pieno delle energie. “All’inizio per me è stato un vero choc, poi ho imparato a conviverci e non ne ho più fatto un problema”. La conduttrice svela dunque di aver lavorato per andare oltre la problematica, entrando nel merito anche della routine sessuale. “In menopausa può arrivare il calo della libido ma come se ti passa la vista non smetti di guardare ma metti gli occhiali, così in menopausa ci sono cose che ci possono aiutare”.

Paola Barale ha dunque raccontato a Silvia Toffanin i rimedi che utilizza per ovviare all’inevitabile calo della libido dovuto alla menopausa. “Ci sono alcuni metodi per risvegliare la libido; io ad esempio prendo degli integratori che mi aiutano ad essere presente anche in quella parte della mia vita“. La conduttrice inoltre, ammette senza tanti giri di parole di non voler fare a meno di questo aspetto della vita: “Faccio sempre questo paragone: se una persona non ci vede, non è che non ha più voglia di guardare. Fare l’amore mi piace ancora”.











