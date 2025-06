Nata nel 1967 a Fossano, Paola Barale sognava di fare l’insegnante di educazione fisica ma la somiglianza straordinaria con Madonna ha cambiato la sua vita. Ospite in numerosi locali come sosia della star americana, nel 1986 è arrivata anche in tv, a Domenica In. Più avanti è stata valletta di Mike Bongiorno e ancora presentatrice insieme ad alcuni dei più grandi, come Maurizio Costando e Gerry Scotti. Una carriera molto lunga come conduttrice per Paola Barale, che ha avuto modo di recitare anche in diversi film. Diverse, nel corso della vita, le storie importanti per la conduttrice, che è stata legata prima all’attore Marco Bellavia, per tre anni, e poi a Gianni Sperti, che ha sposato nel 1998. Una storia durata fino a quando lei non ha conosciuto Raz Degan, innamorandosi di lui.

Con Raz Degan, Paola Barale ha vissuto una storia d’amore durata ben 14 anni, durante la quale non sono mancate crisi e momenti “no”: i due si sono lasciati e ripresi più di una volta, continuando sempre però il loro percorso in maniera salda. Almeno fino al 2015, quando le loro strade si sono separate in maniera netta. E, a quanto pare, nonostante sembrasse che i due si fossero lasciati piuttosto bene, così non sarebbe. Paola Barale, ospite del podcast di Giulia Salemi, ha infatti parlato di una persona poco simpatica. A dispetto di tutti gli anni passati insieme. “Me lo dicono tutti che non è molto simpatico. Non so perché ci sono voluti tutti questi anni per capirlo” ha dichiarato proprio la Barale. A quanto pare, dunque, nonostante un addio pacifico, negli ultimi tempi la conduttrice avrebbe cambiato idea sul suo ex.

Paola Barale, disinibita e libera, ha ammesso di essere single. Eppure, nonostante non abbia un uomo fisso al suo fianco, la sosia di Madonna non disdegna la compagnia degli uomini. “Dopo la menopausa mi diverto molto di più. Forse dovrei iniziare un po’ a cambiare testa, perché mi piacciono boni e giovani. Ti danno un’energia diversa” ha rivelato. Parole, dunque, che lasciano immaginare una Paola Barale senza volontà di legarsi a nessuno.