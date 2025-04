Vulcanica, spiazzante e con mille idee per la testa. Paola Barale è così, da sempre. Conduttrice, attrice e showgirl di grande successo nel panorama televisivo nostrano, ha alternato teatro, cinema e avventure in giro per il mondo nel corso della sua lunga carriera. Dal punto di vista sentimentale ha vissuto una relazione intensa con l’attore e conduttore Marco Bellavia, poi si è innamorata del ballerino Gianni Sperti, con cui si è separata dopo alcuni anni per poi finire tra le braccia di Raz Degan.

Oggi Paola Barale si definisce single, un’etichetta che però sente stretta. “Ciò che vorrei mi sembra che non esista. Vorrei un uomo che abbia tempo per me. Di solito devono sempre scappare, e io non ho voglia di correre dietro a nessuno”, ha tuonato la soubrette in una intervista a Vanity Fair.

“In questo momento sto molto bene da sola e ho voglia di condividere la mia vita solo con qualcuno che abbia lo stesso desiderio”, le parole di Paola Barale. Che evidentemente crede appieno nel detto ‘meglio soli che mal accompagnati’: “Non penso sia necessario avere per forza un uomo vicino, mi basto da sola”. Recentemente la quotidianità della showgirl è stata messa a dura prova, a causa di un gravissimo lutto famigliare.

Lo scorso marzo, infatti, Paola ha perso l’amata mamma Carla. Un vuoto incolmabile e doloroso come il percorso di guarigione fin da subito in salita. “Qualche anno il tuo difficile percorso era già purtroppo molto in salita. Però a me piace ricordarti anche così, quando ti stuzzicavo (insomma ti rompevo le pa**e), mi divertiva la tua spontaneità e la tua schiettezza”, ha scritto Paola Barale prima dell’ultima saluto all’amata madre.