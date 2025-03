Originaria del Piemonte, Paola Barale è una showgirl e conduttrice tra le più conosciute e amate in Italia. La sua carriera è cominciata per caso: lei sognava di insegnare educazione fisica ma in tanti le facevano notare una grande somiglianza con la cantante Madonna. Così, spinta da una coppia di fotografi, ha iniziato a lavorare come sosia nelle discoteche e proprio da lì nacque il tutto. Dopo un’ospitata a Domenica In nel 1986, proprio come sosia della popstar, per Paola Barale cominciò l’avventura televisiva. Nel 1989 divenne infatti la valletta di Mike Bongiorno in numerose trasmissioni, proseguendo la sua carriera in varie trasmissioni fino ad arrivare a “Buone domenica” nel 1996, condotto fino al 2001 con Maurizio Costanzo.

Luciana Piza Toledo e Cristiano Gozzi, genitori Gaia/ "Devi essere quella che sei in totale libertà"

Al di là della carriera da conduttrice, Paola Barale ha partecipato a Pechino Express nel 2015 in coppia con Luca Tommassini, tornando nel 2016 alla conduzione di un programma su Italia 1, Flight 616. Nel 2022 ha invece preso parte a Ballando con le stelle come concorrente. Non sono mancate neppure alcune sporadiche attività da attrice per Paola Barale, che ha recitato in alcuni film e serie tv.

Serena Brancale/ Anema e core dopo Sanremo 2025 jingle di Affari tuoi: "Stefano De Martino ama la canzone"

Paola Barale, chi è: “Mi piace una tv diversa da questa”

Paola Barale ha ottenuto un grande successo partendo da alcuni programmi tv. Ospite di “Da noi a ruota libera” solo pochi giorni fa, la showgirl ha parlato di alcuni aspetti del suo carattere meno noti e della sua carriera. “La televisione mi ha un po’ delusa. Io ho sempre scelto le cose da fare, alcune avrei voluto farle ma non c’è stato modo. A me la tv piace, anche se una volta era diversa. Mi piace una tv meno urlata: non mi piace il gossip, non mi piacciono i drammi spettacolarizzati, non mi piace la tv del dolore. La tv deve essere uno spazio di relax”.