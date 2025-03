Classe 1967, Paola Barale è da sempre una delle conduttrici e showgirl più amate del mondo dello spettacolo. Molti la ricordano soprattutto per essere stata la famosa sosia italiana della cantante Madonna, cosa che poi l’ha resa famosissima in televisione. Verso la fine degli anni ’80 ottiene un ruolo come valletta di Mike Bongiorno e da quel momento la sua carriera decolla in modo decisivo. Infatti, partecipa a La Pupa e il Secchione, La sai l’ultima, Una sera c’incontrammo, Buona domenica e tante altre trasmissioni.

La vita di Paola Barale è stata piena di tanti flirt che sono spesso stati al centro del gossip. In primis la relazione con Marco Bellavia, durata tre anni dal 1992 al 1995. A far parlare molto è stata poi la relazione con Gianni Sperti, che li ha portati ad un matrimonio nel 1998. Nozze poi finite con un divorzio e una maretta che a quanto pare li “segue” ancora oggi. Paola Barale non si è arresa dopo la separazione e ha scelto di rimettersi in gioco con Raz Degan, forse vero amore della sua vita. La loro relazione dura ben 13 anni, per poi arrivare ad una rottura inaspettata per via del tradimento di lui con Kasia Smutniak.

Paola Barale, la scelta di non avere figli e la presunta relazione con l’ex fidanzato di Michelle Hunziker

Dopo anni di silenzio sulla vita sentimentale di Paola Barale, spunta un nuovo amore nel 2023. Si tratta di Alessandro Carollo, osteopata ed ex fidanzato di Michelle Hunziker. Per ora la loro relazione resta solo una supposizione, dato che nonostante le tantissime immagini che li ritraggono insieme complici e affiatati, nessuno dei due ha mai confermato la storia d’amore o negato la relazione. Paola Barale ha sempre dichiarato di non aver voluto figli nel corso della sua vita: “Una decisione di cui non mi sono mai pentita. Non avevo nessuna garanzia che sarebbe durata”. Nell’ultimo periodo spunta anche un rumor su un flirt con un ragazzo giovanissimo, ma ancora non si sa il nome dell’uomo: rimane un segreto assoluto.