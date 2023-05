Paola Barale choc: “Il mio aborto? Mi hanno scritto che uccido i figli”/ “È una scelta difficile ma…”

Paola Barale e l’aborto: “Mi hanno scritto che uccido i figli!”

Paola Barale è la protagonista di un’intervista pubblicata da CHI nel numero in edicola questa settimana. La showgirl è tornata su un argomento molto delicato e personale, affrontato di recente in un’intervista al settimanale F: quello del suo aborto. Paola Barale ha infatti raccontato di aver abortito da giovane, non perché non volesse diventare madre, ma per una relazione troppo acerba.

Paola Barale: "Aborto? Qualcuno mi ha scritto che uccido i figli"/ "L'amore? Sono..."

È dunque tornata sull’argomento su CHI, spiegando come, dopo queste dichiarazioni, abbia ricevuto dei commenti molto forti. “Una l’altro giorno mi ha scritto che io uccido i figli. Neanche commento.” ha rivelato la Barale. “Questo per dire che sapevo che ci sarebbero state, ma so anche che questi sono argomenti dei quali è più scabroso non parlare”.

Paola Barale/ “Mi sono ridotta il seno tre volte, Ballando? Ballerino era bonissimo"

Paola Barale: “L’aborto? Ogni donna deve essere libera di fare questa difficile scelta”

Paola Barale sottolinea l’importanza di non sentirsi in colpa di fronte a questa scelta, nonostante sia molto difficile: “Credo che nessuna donna al mondo compia questa scelta con superficialità, senza sofferenza, come sono convinta però che ciascuna debba essere libera di fare questa difficile scelta. E come sono altrettanto convinta che qualsiasi decisione una donna prenda non dovrebbe mai sentirsi in colpa.” le sue parole al settimanale.

La showgirl è poi anche tornata a parlare della menopausa, che per lei è arrivata a 42 anni: “Credo che oggi sia più facile fare coming out che dire ‘Sono in menopausa’. Parlare in maniera semplice di un argomento difficile, lo rende più facile.” ha quindi concluso.

Paola Barale: "Calo della libido? Rimedio così…"/ "Fare l'amore mi piace ancora!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA