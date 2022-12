Paola Barale con Roly Maden, Ballando con le stelle 2022/ Che frecciatine! Ripescaggio tra polemiche?

Paola Barale con Roly Maden, Ballando con le stelle 2022

Paola Barale con Roly Maden scenderanno di nuovo in pista per conquistare l’ultimo posto disponibile per la finale di Ballando con le stelle 2022. Paola non ha preso bene la sconfitta e invitata da Mara Venier a Domenica In, ha dimostrato il suo dissapore nei confronti di Canino e Mariotto, presenti in studio, in quanto ritenuti responsabili della sua sconfitta. Paola c’è rimasta male, perché le piaceva ciò che stava facendo e la divertiva. Le è dispiaciuto di non aver mostrato tutte le sue potenzialità. Il suo insegnante Roly Maden è intervenuto affermando che la sua allieva è brava, ma apprende più lentamente rispetto ad altre ballerine.

Inconsapevolmente Roly Maden ha buttato sale sulle ferite di Paola che ha chiesto al suo insegnante di non aggiungere altre parole. Mara ha cercato di fare ironia ma Roly nel cercare di spiegarsi meglio ha ulteriormente peggiorato la situazione. Sull’eliminazione di Paola Barale è intervenuto anche Matano che ha ricordato alla showgirl che è stata aiutata con il tesoretto, perché tutti speravano nel miracolo che non è mai arrivato. La giuria ha rimproverato spesso la Barale di essere più sciolta e meno ingessata. La Paola di oggi non ha niente di quella del passato, ma tutti volevano vedere in pista una donna spigliata e aperta, invece ad ogni esibizione mostrava la sua rigidità e chiusura. Matano ha trovato giusto la sua eliminazione perché quella sera ha ballato male. I fan della Barale sono ancora arrabbiati perché in finale doveva esserci la loro beniamina e non la Zanicchi che viene accusata di andare avanti perché racconta le barzellette, ma in realtà non sa ballare. Nel ripescaggio dovremmo vedere la Barale e Maden esibirsi in un charleston-freestyle.

Il percorso di Paola Barale con Roly Maden a Ballando con le Stelle 2022

Vediamo qual è stato il percorso di Paola Barale con Roly Maden a Ballando con le stelle 2022 fino a questo momento. Paola è entrata nel cast con molto entusiasmo. Nella clip di presentazione ha dichiarato di avere il bisogno di fare nuove esperienze e lo showdance è un’opportunità che non ha potuto mandare indietro. Si è definita una persona non troppo rock e tanto meno trasgressiva, ma il ricordo che il pubblico ha di Paola Barale è tutto il contrario. Mentre negli anni ‘90 gli uomini cadevano ai suoi piedi affascinati dalla sua bellezza, lei non si piaceva e solo dopo anni ha cominciato ad apprezzarsi. Nella vita ha imparato a non fare programmi, perché non si sono mai avverati. A ballando con le Stelle ha trovato una nuova dimensione. Ha detto che le sarebbe dispiaciuto uscire alle prime puntate, difatti ha lasciato la pista alla sesta puntata dopo aver perso lo spareggio con Iva Zanicchi che con il 52% delle preferenze ha sbaragliato la Barale e Cassini.

La giuria ha trovato giusta questa eliminazione, il pubblico un po’ meno avrebbe preferito vedere in gara laPaola Barale piuttosto che la Zanicchi. Nella prima puntata la showgirl ha presentato un cha cha cha, poi c’è stata la bachata, il paso che l’ha messa in crisi perché non è stato un ballo adatto alle sue corde. Si è trovata a suo agio con il samba ma un po’ meno con la rumba. Il salsa l’ha mandata allo spareggio, difatti si è classificata al nono posto. La giuria lo ha giudicato troppo contaminato e con pochi passi di salsa.











