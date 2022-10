Paola Barale con Roly Maden, Ballando con le stelle 2022/ “Così non va”, che fine ha fatto la sexy showgirl?

Paola Barale con Roly Maden, Ballando con le stelle 2022: il rimprovero del pubblico

Il pubblico apprezza l’umiltà e rimprovera di essere troppo severa con se stessa a Paola Barale che con Roly Maden si esibisce a Ballando con le stelle 2022. È una persona aperta ai giudizi, mai altezzosa o saccente. C’è chi le rimprovera di smetterla di fare la modesta e di affidarsi completamente nelle mani del suo maestro. Qualcuno si è accorto che la showgirl ha la consapevolezza di non essere sciolta e di sentire addosso troppo la pressione di un’alta aspettativa. Eppure qualcuno dei suoi fan afferma che ai tempi di Buona Domenica di Costanzo ballava bene insieme al suo ex marito, ora non si spiega come mai non riesce a sbloccarsi. Da lei il pubblico si aspetta il grande exploit, anche perchè è nelle mani di un ballerino bravo. Insieme hanno un aplomb e un impatto unico. Per Roly Maden gestire una personalità complicata come quella di Paola Barale non è facile.

Il maestro pretende molto dalla sua allieva perchè è consapevole delle sue capacità, ma la showgirl non risponde sempre alle pretese del suo ballerino e quando non riesce a soddisfare le sue richieste si arrabbia con se stessa come se mettesse dei “paletti” oltre i quali non vuole andare. Maden la preferisce quando perde le staffe, perchè riesce a tirare fuori la sua aggressività, quella che dovrebbe mettere nel Paso, difatti si è ripromesso di farla arrabbiare più spesso, perchè quando si innervosisce è magnifica. Maden ha difeso la sua allieva dagli attacchi della giuria, dicendo che per essere alla terza puntata, ha presentato un Paso Doble grandioso.

Ballando con le stelle 2022: “Rumore” per Paola Barale e Roly Maden

Nella terza puntata di Ballando con le stelle 2022 Paola Barale e Roly Maden hanno eseguito un Paso Doble con il brano “Rumore”. L’esibizione è piaciuta poco ai giudici, la ballerina dovrebbe tirare fuori più grinta e credere in se stessa. Carolyn Smith ha apprezzato molto il movimento di mani e polsi (5 punti). Per Selavaggia dovrebbe trovare il coraggio di fare di più e di sbagliare, piuttosto che fare meno e restare in una zona confortevole (5 punti). Mariotto le ha chiesto di impegnarsi maggiormente (4 punti). Zazzaroni non ha apprezzato molto il Paso Doble (6 punti). Canino la vuole più trasgressiva (8 punti). Il totale è stato di 28 punti ed ha superato il cono d’ombra evitando lo spareggio. Nella clip Paola Barale ha dichiarato che somigliare a Madonna le ha procurato molti problemi. A lei non piace imitare nessuno e questa cosa l’ha sempre imbarazzata. Sente addosso il peso che deve dimostrare di essere credibile. Si impegna moltissimo ma alla fine sbaglia sempre qualcosa. Preparare il Paso Doble non è stato facile.

I movimenti aggressivi che la coreografia richiede non rientrano nel suo modo di essere. Selvaggia l’ha definita una tigre, ma lei si sente un gatto. L’aggressività che impone il ballo in questione l’ha messa in difficoltà perchè lei è una persona completamente diversa. È consapevole che ci vorrà un po’ di tempo, ma spera di liberarsi presto dal suo imbarazzo, altrimenti continuerà a compromettere il buon esito delle sue esibizioni e la giuria non perdona.











