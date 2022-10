Paola Barale con Roly Maden, Ballando con le stelle/ Lei: “scherzo molto sul fatto che è “bono”, ma è vero”

Paola Barale: “Roly Maden: “sono felicissima che mi abbiano accoppiato lui come maestro”

Paola Barale con Roly Maden sono una coppia di Ballando con le Stelle 2022. Sin dal loro arrivo sulla pista da ballo i due hanno dimostrato una grandissima complicità al punto che c’è chi già parla di un possibile flirt in corso tra la showgirl e il ballerino cubano. E’ davvero così? A non chiudere ogni possibilità alla cosa è stata proprio la Barale che, intervistata dalle pagine di Novella 2000, ha raccontato: “ho tanta energia. Ho trovato un ambiente che sembra una famiglia. Una famiglia circense, dove tutti si parlano e tutti collaborano”. Non solo, parlando di amore ha detto: “non sto cercando di incontrare nessuno, ma sono aperta a tutti gli incontri. Sto molto bene così”.

L’argomento si è poi spostato su Roly Maden, il partner di ballo: “sono felicissima che mi abbiano accoppiato con un maestro come Roly Maden. Scherzo molto sul fatto che è “bono”, ma è vero. Dopo la fine del programma, riprenderò a lavorare a teatro, ma di certo con i miei amici andrò anche a ballare nelle balere”.

Durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2022, l’esibizione di Paola Barale con Roly Maden non è affatto passata inosservata visto che la coppia è stata protagonista di un timido bacio che i due si sono scambiati durante gli allenamenti per portare in scena una bachata sensuale. Un’esibizione piccante che è stata giudicata bene dalla giuria. Promossa a pieni voti per Ivan Zazzaroni “qui ho visto molto di peggio devo dire. È stata brava, mi è piaciuta molto!”.

Fabio Canino, invece, ha notato dei miglioramenti rispetto alla prima puntata: “molto meglio della scorsa settimana, c’è stato lo sblocco”, mentre Carolyn Smith precisa “per me sei una donna che può dare molto molto di più se ti lasci andare. A me è piaciuto tantissimo, nella parte iniziale sei stata bravissima. Mi piace la tua flessibilità, continua ad andare avanti così”. Poi è la volta di Selvaggia Lucarelli che sottolinea: “su di voi c’è un problema di aspettative altissime. Per tutto il ballo sembri stanca, manca lo slancio finale”. Infine il voto di Guillermo Mariotto: “è lento, stropicciala Roly!”.

