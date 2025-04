Magnetica e carismatica come sempre, Paola Barale è tra i volti più apprezzati della televisione italiana per il suo stile unico e per la capacità di regalare sempre racconti intensi e di impatto. Ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, la conduttrice si è concessa un momento molto toccante ricordando la mamma, scomparsa lo scorso 1 marzo, partendo dal racconto dell’infanzia: “Rispetto alle mie sorelle ero più vivace, i miei genitori dicevano che ero ribelle; in realtà non mi sentivo così, volevo essere libera, stare sugli alberi… Mamma? Non era tanto dolce; era un po’ vecchio stile anche perchè pensando che io fossi ribelle mi teneva molto a freno”.

Paola Barale, chi è?/ Dall'aborto alla dolorosa perdita della madre e l'amore: "Fidanzato? Mi basto io..."

Nonostante un carattere restio dal punto di vista delle dimostrazioni affettive, Paola Barale sentiva forte l’amore della mamma ed è stata al suo fianco soprattutto nei momenti cruciali della malattia: “Quando l’Alzheimer era già avanti la stuzzicavo un po’ per portare la leggerezza che chi la viveva tutti i giorni aveva un po’ perso.

Lei non era molto generosa dal punto di vista affettivo, era timida; non mi faceva male questa cosa perchè sapevo che mi voleva bene, capivo che era un suo modo di essere”.

Oroscopo settimanale, previsioni 24-31 marzo 2025/ Toro accelera, Ariete prepara la rivoluzione

Paola Barale a La Volta Buona: “L’anello di Marco Bellavia? Ce l’ho ancora anche se non so dov’è…”

Paola Barale – sempre a La Volta Buona – non poteva sottrarsi anche a qualche curiosità dal punto di vista sentimentale: “Se ho un fidanzato? Sul fronte uomini siamo messi bene, ad una certa se ne vanno”, glissa così la conduttrice con un pizzico di ironia, aggiungendo: “Io e Rosita, la mia cagnolina, non abbiamo spazio per un uomo”. Con il tempo si raggiungono nuove consapevolezze e proprio su questo punto Paola Barale ha spiegato: “La vera libertà di un essere umano è arrivare alla consapevolezza che non abbiamo bisogno di un’altra persona per essere felici”. Prima di salutare, anche una battuta sul ‘famoso’ anello di Marco Bellavia ai tempi della loro relazione: “Non era uno smeraldo, ma un brillantino; però lo conservo ancora, non so dove ma c’è! Tra l’altro anche lui me l’ha chiesto, ogni tanto ci sentiamo ancora”.