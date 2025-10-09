Paola Barale avrebbe reagito molto male alle nuove dichiarazioni dell'ex marito Gianni Sperti a Verissimo, in particolare sul presunto tradimento

Paola Barale contro Gianni Sperti: nuovo capitolo. È quanto traspare dalle ultime indiscrezioni che arrivano dopo la nuova intervista che l’ex ballerino e opinionista di Uomini e Donne ha rilasciato a Silvia Toffanin a Verissimo. “Sono stato tradito da Paola Barale”, ha ammesso Sperti su Canale 5, alimentando quelle voci secondo le quali la showgirl avesse al tempo una storia con Raz Degan.

Dichiarazioni, queste, alle quali Barale pare abbia reagito malissimo. È quanto rivela la giornalista Grazia Sambruna attraverso i suoi canali social: “Mi giunge che voce che non abbia preso per niente bene l’intervista dell’ex marito Gianni Sperti a Verissimo. – si legge – Specie la parte sulle presunte corna che lui ha detto lei gli avrebbe messo con Raz Degan già durante il matrimonio. È andata da avvocati”.

Paola Barale sarebbe furiosa dopo le nuove dichiarazioni di Gianni Sperti a Verissimo: spuntano gli avvocati

Paola Barale avrebbe dunque reagito così male da decidere di rivolgersi agli avvocati dopo le dichiarazioni dell’ex marito. Certo, si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze; e a chi ha fatto notare alla giornalista che, in realtà, era già stato Raz Degan a fare questo tipo di dichiarazione, e che dunque Sperti si è soltanto limitato a confermarle, lei ha replicato: “Resta il fatto che non sappiamo a che punto fossero del loro matrimonio quando quelle foto uscirono. – aggiungendo che – Comunque lei non si sia mai permessa, da che mi risulti, di dire qualche cosa di realmente ‘negativo’ su Sperti e la loro relazione.” E se è vero che Sperti e Barale, da anni, non si vedono né hanno alcun tipo di rapporto, di certo queste nuove dichiarazioni non faranno che amplificare questa distanza e le possibili tensioni tra i due.

