Paola Barale/ Dal divorzio da Gianni Sperti a quella voce su Maria De Filippi…

Paola Barale è tra gli ospiti dell’ultima puntata settimanale di Oggi è un altro giorno. Durante l’incontro con Serena Bortone, la showgirl aprirà i cassetti dei ricordi per condividere con il pubblico di Raiuno i momenti più importanti della sua vita privata e professionale. Sono tante le esperienze vissute da Paola Barale che, amatissima dal pubblico, si è sempre lanciata in nuove e straordinarie avventure. Donna libera e indipendente, non ha mai rinunciato a se stessa.

Durante il periodo in cui era sposata con Gianni Sperti ha capito di non poter portare avanti un matrimonio dove i due protagonisti non avevano gli stessi obiettivi. «Il divorzio? Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità: il lavoro. I bambini si fanno quando c’è stabilità. Era un uomo forte, ma durante la relazione era emotivamente distaccato». raccontato a Peter Gomez, ospite da La confessione nel 2020.

C’è stato un periodo in cui il nome di Paola Barale è stato accostato a quello di Maria De Filippi scatenando rumors sul loro, presunto rapporto. Ospite de La confessione di Peter Gomez, nel 2020, la Parale ha parlato anche di quelle voci. “Come è nata questa storia? Mi sono già fatta un’idea. Però sono una persona con un senso del pudore molto alto, non mi va di parlare di altre persone che non hanno mai avuto voglia di parlare di questo. All’inizio non capivo. Perché io non conosco bene la signora De Filippi. L’avrò vista sì e no 10 volte, ma solo in studio. Ma le leggende metropolitane hanno sempre un fondamento di verità e ho capito da dove è nato questo rumor“, ha raccontato a Peter Gomez. Voci che, come ha spiegato la stessa Barale, dipendevano da altre persone. “Non dipendeva da me, ma dai comportamenti di altre persone che stavano intorno a me, che lasciavano pensare agli altri che questa cosa fosse vera”, ha raccontato la showgirl spegnendo tutti i rumors.

