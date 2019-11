Paola Barale/ Dalla storia (finita) con Raz Degan al lavoro sui social (Io e te)

Paola Barale ospite di Pierluigi Diaco questa notte a “Io e te“, il programma di Rai Uno in onda in seconda serata nel quale la conduttrice si racconterà in un clima molto raccolto e familiare. Tanti gli argomenti che con ogni probabilità verranno toccati nell’intervista di oggi: dalla carriera della showgirl e perché no, anche all’amore. Quando si parla della vita sentimentale di Paola Barale è impossibile non andare con la mente a Raz Degan, il modello israeliano con cui la conduttrice ha fatto coppia dal 2002 al 2015. L’esperienza a L’Isola dei Famosi di Raz aveva fatto pensare ad un ritorno di fiamma tra i due, il loro bacio in Honduras aveva fatto sognare i fan nostalgici della loro coppia ma alla fine i due non sono tornati insieme. I loro rapporti attuali? Inesistenti. In un’intervista a Domenica In la Barale aveva confessato: “Ci sono stati momenti bellissimi, che però sono finiti. Punto. Non siamo rimasti amici“.

Paola Barale e lo sfogo sui social

Ma cosa fa oggi Paola Barale? Per il momento la showgirl non ha un suo programma televisivo ma non sono rare le sue apparizioni in qualità di ospite in diverse trasmissioni del palinsesto italiano. Una delle più recenti è quella che ha visto la Barale ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. In questa sede la Barale ha raccontato quella che di fatto, da un po’ di tempo a questa parte, è diventata la sua attività principale: quella da travel influencer. Proprio sui social, però, la Barale si è resa protagonista di uno sfogo nei confronti di un follower che l’aveva accusata di essersi deturpata con la chirurgia plastica: “Peccato. Bella donna, ma una ragazzina nel corpo di una donna matura. Mi piaceva la sua allure“, le parole dell’internauta. La replica di Paola non si è fatta attendere: “Perfetto ti aiuto io…ti blocco così non mi segui più e cominciamo bene la giornata tutte e due“.

Paola Barale, le parole su Raz Degan

Chissà se Pierluigi Diaco sarà in grado di fare sbilanciare Paola Barale sui recenti sviluppi sentimentali che hanno coinvolto Raz Degan, il suo ex fidanzato che da qualche tempo ha avviato una nuova relazione. Qualche tempo fa, intervistata da “Non disturbare”, la Barale ammise di non essere stata lei a voler porre fine alla storia d’amore con il modello israeliano: “Il momento più difficile della mia vita è stato sicuramente quando è finita la relazione con il mio ultimo fidanzato. Io non volevo. Parlo di Raz Degan. Lasciare andare una persona che ami moltissimo, a cui vuoi molto bene, è molto difficile e credo che questo sia un grande atto di amore e di maturità“. Questa notte tornerà a parlare di lui o deciderà di archiviare per sempre questo importante capitolo della sua vita?



© RIPRODUZIONE RISERVATA