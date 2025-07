Paola Barale, showgirl affermata, vive in uno splendido appartamento a Milano: un mix tra lusso, glamour e creatività.

Paola Barale vive in una bellissima casa che si trova in una zona residenziale di Milano, un appartamento elegante e glamour. Diverse le immagini che circolano sui social dell’immobile e che hanno allertato l’attenzione dei followers: scatti che rivelano un arredamento selezionato, di nicchia che esprime lusso e creatività. Classe 1967, Paola Barale è tra le showgirl più apprezzate dal pubblico: ha debuttato nel mondo dello spettacolo molto giovane e sin da subito si è fatta notare per la sua somiglianza con Madonna.

Dopo le prime apparizioni è approdata alla co- conduzione e ha lavorato con diverse icone del mondo della televisione: da Mike Buongiorno a Maurizio Costanzo. Ma è grazie al suo ruolo di valletta ne La Ruota della Fortuna che è diventata un volto famigliare ai telespettatori. Dopo un periodo di grandi successi di è allontanata dalla tv, ha preferito dedicarsi alle sue passione, anche perché non sentiva essere adatta all’offerte che le arrivavano.

Recentemente è tornata in video soprattutto in veste di ospite e opinionista, attende ancora il programma più consono alle sue potenzialità. Ma dove vive oggi Paola Barale? La showgirl abita in un lussuoso appartamento che si trova a Milano, città a cui è particolarmente legata e dove girà tutta la sua quotidianità. Paola non ha mostrato ufficialmente la sua casa, ma dagli scatti social è facile dedurre che è un appartamento i cui arredi rispecchiano appieno la sua personalità sofisticata e attenta ad ogni dettaglio.

Paola Barale mostra la sua casa sui social: arredi glam e di classe

Gli scatti che mostrano la casa di Paola Barale rivela che le varie aree dell’appartamento sono arredate in modo glam e di classe. Nulla è lasciato al caso: dai divani ai complementi d’arredo nella zona living c’è linearità e espressività artistica. Il gusto è davvero sobrio: i divani sono nelle tonalità chiare e riempiono la stanza, e così anche i quadri e le immagini appese alle pareti.

I fans l’hanno riempita di complimenti per il gusto impeccabile, sobrio e chic. Un mood che rispecchia appieno la sua personalità. Del resto i suoi look sono sempre stati di moda, coerenti con le tendenze del momento, ma mai sopra le righe e trash.

Paola Barale: “Uomini? Uno solo non basta”

Ufficialmente Paola Barale è single. Ha alle spalle un matrimonio con Gianni Sperti, finito solo dopo qualche anno e per un lungo periodo è stata legata a Raz Degan. Oggi basta a se stessa, recentemente ha dichiarato che un uomo solo non le basta: “Sulla teoria dei due uomini sono d’accordo. Molto spesso non basta una persona sola per avere un rapporto perfetto. È forse per questo che i rapporti a due, quelli esclusivi che sogniamo tutti, oggi sono sempre più rari.

Purtroppo non conoscono nessuno, me compresa, che non abbia subito tradimenti o che non abbia tradito.” Ha poi parlato del matrimonio felice dei suoi genitori, ma anche convinta che restare insieme a tutti i costi non è sano: “Ma attenzione: restare insieme a ogni costo è sbagliato. Quando due persone non hanno più niente da dirsi, devono avere la possibilità di lasciarsi.”