Paola Barale è fidanzata? La ballerina, attrice e showgirl al momento è single dopo storie d'amore molto lunghe. "Ma non ho chiuso i battenti"
A teatro con lo spettacolo “Tris di cuori”, che parla di una moglie poligama, Paola Barale si è raccontata qualche mese fa sulle pagine di Novella 2000 parlando di amore, definendosi meno coraggiosa della protagonista. “I tradimenti? In passato li ho giustificati – ha raccontato la showgirl e ballerina – ma poi ho imparato che lasciarsi, se non funziona, è un atto di onestà e di coraggio. In amore ho imparato a tagliare e non sopporto il perdono a tutti i costi” ha spiegato ancora la Barale. Ma oggi nella sua vita c’è qualche nuovo uomo? In passato la ballerina è stata legata a diversi uomini.
Dal 1992 al 1995 ha avuto una storia con l’attore Marco Bellavia, per poi legarsi a Gianni Sperti, conosciuto durante “La sai l’ultima?”. I due si sono sposati tre anni più tardi e hanno divorziato nel 2002, quando lei ha conosciuto Raz Degan, con il quale ha avuto una storia durata ben 13 anni. I due sono stati infatti a lungo insieme e hanno attraversato anche diversi periodi di crisi, per poi tornare a stare insieme fino al 2015, quando si sono detti addio. Oggi Paola Barale ha un nuovo fidanzato? In teoria, no.
Paola Barale ha un fidanzato? “Cerco l’amore”
Paola Barale, in questo momento, sarebbe single. La ballerina e showgirl ha spiegato di avere voglia di innamorarsi di nuovo, ma di non aver trovato, al momento, un uomo adatto a lui. “Mi piacciono boni e giovani. Danno un’energia diversa. Voglio una persona non narcisista, che abbia tempo per me e mi comprenda, con cui costruire un progetto insieme” ha scherzato la ballerina e attrice a “Nuovo Tv”. Nonostante i 58 anni, infatti, Paola non ha chiuso con l’amore, anzi, ha intenzione di innamorarsi ancora e forse per sempre, con un progetto concreto che sia in grado di regalarle nuova serenità.