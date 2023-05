PAOLA BARALE E IL RAPPORTO CON IL PADRE/ “Mi diceva che ero una ragazzina ribelle ma…”

Paola Barale è la prima ospite della puntata di Oggi è un altro giorno del 5 maggio 2023. L’attrice e showgirl si racconta a Serena Bortone tra carriera e vita privata, e non manca un cenno al rapporto con i genitori. Paola ha raccontato di aver avuto sempre un buon rapporto con sua madre e suo padre, che le hanno insegnato tanti valori. Tuttavia non sono mancate scaramucce, soprattutto per il suo carattere vivace.

“I miei genitori non mi compravano il motorino perché mi dicevano che ero una ragazzina ribelle, ma non è vero perché ero solo un po’ vivace.” ha raccontato la Barale su Rai 1, svelando che poi la moto l’ha comprata da sola. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Paola Barale e il rapporto con i genitori

Paola Barale ha lasciato la casa dei genitori quando era molto giovane per realizzare tutti i suoi sogni. La showgirl, però, è da sempre legatissima ai genitori con i quali ha un rapporto davvero speciale. Cresciuta in una famiglia unita, la Barale, in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine Effe, ha raccontato di aver sempre sognato una famiglia come la sua. “I miei genitori stanno insieme da sessant’anni e non li ho mai visti litigare. Per me l’amore era quello, ma quando sono andata a vivere via da Fossano ho conosciuto una realtà diversa, in cui non c’erano quella serenità e quella sicurezza nelle quali ero cresciuta e che avrei voluto per mio figlio”.

Legatissima alla madre e al padre, la Barale, nonostante sia una donna adulta e indipendente, si sente ancora una figlia soprattutto perchè, ancora oggi, il padre la rimprovera come se fosse ancora adolescente.

Paola Barale e il legame con il padre

Paola Barale parla sempre volentieri dei suoi genitori e, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa ai microfoni del Corriere della Sera, “La mia famiglia mi ha trasmesso i valori in cui credo di più: la lealtà e la trasparenza. Mio padre a volte mi sgrida ancora come se avessi 15 anni. Qualche volta ho trasgredito. Quando ho deciso di lasciare l’Isef non hanno apprezzato molto. Con i primi soldi mi comprai una Honda Paris Dakar 200 di seconda mano. Mia madre si arrabbiò tantissimo, mi disse che potevo pagarmi il dentista visto che avevo soldi da buttare”, raccontava qualche tempo fa al Corriere.

“Andai a vivere da sola. Poi si rassegnarono al mondo dello spettacolo. Sono scappata perché avevo bisogno di cose diverse, altrimenti sarei rimasta sempre lì. Mi sarei adagiata a insegnare ginnastica, ma la mia indole era un’altra”, concludeva.











