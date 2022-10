Paola Barale e il retroscena su Marco Bellavia/ “Gli è stata vicina e…”

Paola Barale stupisce Marco Bellavia: “Gli è stata vicina e…”

Paola Barale è stata vicina in questo periodo a Marco Bellavia. La concorrente di Ballando con le Stelle ha dimostrato affetto nei confronti del conduttore, vittima di gravi episodi di bullismo al Grande Fratello Vip. Paola Barale e Marco Bellavia hanno avuto una relazione durata tre anni. Un’unione duratura e consolidata tanto che entrambi avevano pensato alle nozze. Poi però qualcosa è andato storto e i due hanno preso strade diverse. In questo momento particolarmente complicato però Paola Barale non ha esitato a stare accanto a Marco Bellavia. In un’intervista a Novella 2000 Tony Toscano, manager di Marco Bellavia ha fatto sapere: “Paola è’ stata meravigliosa. Ha saputo trasmettergli coraggio, e una carezza che gli è arrivata al cuore”.

Paola e Marco si conobbero e misero insieme nel 1992, galeotto proprio il piccolo schermo. Lei all’epoca lavorava alla La ruota della fortuna, mentre Bellavia era impegnato a Bim Bum Bam. In un’intervista al Settimanale Chi, Marco Bellavia ha ricordato il suo legame con Paola Barale: “Eravamo belli. Dopo tre anni è finita perché eravamo giovani, dovevamo fare le nostre esperienze. Dicevano che mi avesse lasciato perché era diventata più famosa di me, ma non era così. Avremmo dovuto anche sposarci, io le ho regalato un anello e lei mi ha regalato una Harley-Davidson. Poi ha sposato Gianni Sperti”, ha spiegato.

Paola Barale è single o fidanzata? La rivelazione

Paola Barale oggi è single. Dopo il matrimonio con Gianni Sperti e la lunga relazione con Raz Degan, Paola Barale ha deciso di stare da sola in attesa di incontrare magari un nuovo amore. In un’intervista a Novella 2000, Paola ha confidato: “Non sto cercando di incontrare qualcuno. Sono aperta a tutti gli incontri ma sto bene così”. Negli ultimi anni Paola Barale è stata assente dalla televisione ma il suo ritorno a Ballando con le Stelle ha entusiasmato il pubblico: “Sui social ho sempre condiviso la mia vita e sono riuscita in qualche modo ad essere presente. Però è anche vero che ho lavorato in un periodo in cui c’era una Tv diversa dove tutto durava di più: gli anni con Mike Bongiorno mi hanno dato tanto affetto, che dura ancora oggi”.

Paola Barale aveva rinunciato a partecipare al programma alcuni anni fa. Per questo motivo quando ha annunciato ai familiari la partecipazione, loro sono rimasti stupiti: “Non ci credevano. Poi considerando che mi conoscono e sanno bene che mi piace fare sempre cose grazie alle quali posso imparare hanno capito che facevo sul serio”, ha spiegato.











