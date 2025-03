Com’è finita la storia d’amore tra Paola Barale e Raz Degan? I due sono stati insieme per tanto tempo, ben tredici anni nonostante i diversi periodi di crisi che hanno caratterizzato la loro relazione. Molti sono stati i periodi in cui si sono trovati vicini alla rottura, ma la separazione vera e propria è arrivata nel 2015 quando Paola Barale ha annunciato ai fan che con Raz Degan era finita in modo definitivo. Inizialmente la causa dell’allontanamento era stata imputata ad un rapporto che aveva perso il suo entusiasmo.

Successivamente si è scoperto ben altro: a quanto pare Paola Barale era stanca delle continue scappatelle di Raz Degan, che secondo alcune indiscrezioni l’avrebbe tradita più volte: “Mi è successo anche di perdonare“, aveva svelato, raccontando poi di essere diventata “anti-perdono” dopo che nonostante avesse provato ad andare avanti, lui ci era ricascato di nuovo: “E lì ho dovuto imparare a lasciare anche se ero ancora innamorata. Da allora, davanti, mi chiedo se sta dicendo la verità“. Infatti, è stata proprio lei a mettere la parola fine alla storia con Raz Degan.

Paola Barale e Raz Degan, l’indiscrezione sul tradimento con Kasia Smutniak

Paola Barale e Raz Degan sono stati insieme per ben 13 anni, ma la showgirl non è più riuscita a sopportare i numerosi tradimenti dell’uomo che spesso come ha detto lei, “le ha messo le corna“. Nonostante un inizio idilliaco, dove i due giravano il mondo più innamorati che mai, Paola Barale ha dovuto trovare il coraggio di dire basta per non soffrire più. Alcune indiscrezioni rivelano anche che Raz Degan avrebbe tradito la conduttrice con Kasia Smutniak, forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha poirtato la showgirl a mettere un punto alla loro storia d’amore.