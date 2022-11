Paola Barale e Roly Maden, Ballando con le Stelle/ Niente svolta sexy, il pubblico la boccia

Paola Barale e Roly Maden, Ballando con le Stelle: non la amano

Paola Barale, al fianco di Roly Maden, non piace molto al pubblico di Ballando con le stelle e lo ha dimostrato sabato mandandola allo spareggio con Giampiero Mughini che poi non è stato disputato perchè non è stato eliminato nessun concorrente, ma dalla prossima settimana partirà con 10 punti in meno. I follower la considerano chiusa e legnosa. Molti non hanno apprezzato il giudizio di Selvaggia. Ogni volta “massacra” la Barale che balla meglio del suo fidanzato. È impacciata, dovrebbe lasciarsi andare di più, dovrebbe dare più forza alle gambe, è troppo rigida. Questi sono solo alcuni commenti che la concorrente ha ricevuto dopo il suo Samba. Il pubblico da Paola si aspetta qualcosa di più, ma ogni volta ha una scusa per non fare bene la sua esibizione. I follower non la stanno premiando, se non cambia rischia di essere eliminata.

Per Roly Maden non è facile prendersi cura di Paola. È troppo “ingessata”, cerca di spronarla dicendole di buttarsi e pensare che può farcela. È molto dura di testa, quando si arrabbia le piace di più, a volte crea discussioni dal nulla per vederla adirata. Il ballerino trova la sua allieva una donna molto interessante, viene disarmato quando le ride in faccia. Ogni volta è sempre diversa e la sorprende in continuazione. Prova la coreografia, poi si ferma e chiede di fare un’altra cosa. Questo atteggiamento fa innervosire Roly, ma poi basta che la Barale gli sorride per perdonarla di tutto: ha un viso dolce che gli incanta la vista.

La Samba di Paola Barale e Roly Maden

Nella quarta puntata di Ballando con le Stelle Paola Barale e Roly Maden hanno presentato un Samba sulle note di “All Night Long”. Mentre il pubblico a fine esibizione ha fatto una standing ovation, la giuria è stata del parere opposto. La coreografia era una contaminazione di freestyle, moderno e samba. Per Zazzaroni la Barale non ha ballato un Samba. Carolyn ha fatto notare che del samba c’erano solo sei passi, troppo pochi, però l’esibizione è stata divertente e abbastanza corretta. La Lucarelli non ha visto nessun progresso nel ballo da parte della Barale, è rimasta ferma alla prima puntata. Finora non l’ha sbalordita, a parte gli outfit che sono sempre impeccabili. Alla fine dell’esibizione la coppia ha totalizzato 31 punti e per essere stata la coppia meno votata della serata, la prossima settimana partirà con un Malus di – 10 punti. Paola Barale per i giudici ancora è troppo inchiodata nel suo personaggio. La showgirl ha un senso del pudore molto alto e non riesce ad andare oltre senza provare un forte imbarazzo.

I rimproveri della scorsa settimana le sono serviti a mettere una marcia in più, aveva bisogno di essere “frullata”. Questo programma le ha fatto capire che è una persona chiusa, dentro di sè ha dei limiti che non pensava di avere. Nel corso della settimana ha scoperto che il suo maestro lo fa apposta a farla arrabbiare perchè la trova più affascinante e scarica sul ballo quella rabbia che la fanno smuovere.











