Paola Barale e Roly Maden ripescati a Ballando con le stelle 2022?/ Svolta sexy dopo le critiche?

Paola Barale e Roly Maden ripescati a Ballando con le stelle 2022?

Paola Barale e Roly Maden potrebbero tornare in gara a Ballando con le stelle 2022. Qualche puntata fa li abbiamo visti abbandonare la gara insieme alla coppia composta da Dario Cassini e Lucrezia Lando dopo la sconfitta al televoto con Iva Zanicchi ma questa sera potrebbero beneficiare dell’ambito ripescaggio. In vista della semifinale della prossima puntata, questa sera una coppia sarà riammessa alla gara, tornando ad essere concorrente a tutti gli effetti. Che siano proprio Paola e Roly?

Quello di Paola Barale a Ballando con le stelle 2022 è stato un percorso altalenante e non privo di polemiche. Prima le scintille col suo ballerino e maestro, poi quelle con la giuria che ha più volte ammesso di aver avuto su di lei aspettative così alte ma mai pienamente soddisfatte. Colpa di una rigidità che la Barale non è riuscita ad abbandonare una volta in pista, penalizzando inevitabilmente le sue performance.

Paola Barale torna in gara con Roly Maden? In cerca di una seconda possibilità

Eppure le premesse per fare un bellissimo percorso a Ballando con le stelle 2022 c’erano tutte. La stessa Paola Barale, in un’intervista di qualche settimana fa, dichiarava tutto il desiderio di mettersi in gioco: “Ero abituata alla tv di una volta, quella di adesso mi starebbe stretta. Ballando, non a caso, è un po’ quel genere di tv che ho sempre frequentato, fatto di professionismo: è la televisione che conosco. Sono entrata in una macchina meravigliosa, capitanata da Milly Carlucci e piena di tanti professionisti. Non è un reality dove muori di fame o litighi di continuo, è una competizione vera e propria.” Che abbia questa sera una seconda possibilità?

