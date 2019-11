PAOLA BARALE, EX FIDANZATA DI RAZ DEGAN/ “I figli? No, sinceramente non mi mancano”

Paola Barale non rimpiange nulla del suo rapporto (finito) con Raz Degan

Paola Barale e il modello israeliano Raz Degan sono stati insieme per 14 anni, dal 2002 al 2019, ma adesso si sono decisamente allontanati. I due non sono nemmeno rimasti amici: “Credevo a cose che non c’erano”, ha ammesso lei a Domenica In. Sulla maternità mancata, invece, ha dichiarato: “I figli? No, sinceramente non mi mancano. Ci ho pensato, ma devo ancora crescere io. Per certe cose sono rimasta ragazzina, forse proprio perché non ho fatto figli e non ho fatto questo passo di responsabilità. Non sono irresponsabile, sono libera. La libertà è bellissima, non devo rendere conto a nessuno”. La Barale ha 52 anni, e non pensa più agli uomini: “Non ho il moroso e non lo voglio. Ma chissà, magari domani giro l’angolo e cambio idea”. I suoi genitori le hanno dato il buon esempio: “Loro mi hanno dato delle belle basi”, conferma. “Stanno ancora insieme. È bello averli tutti e due”.

Paola Barale sui “momenti bellissimi” passati con Raz Degan

All’inizio della sua carriera, Paola Barale ha giocato molto con la sua somiglianza con Madonna: “È stato il mio trampolino di lancio”, ha spiegato a Mara Venier. Un’altra cosa di cui è grata, in fondo, è proprio la conoscenza con Raz Degan: “Raz mi ha aperto la vita, mi ha fatto scoprire il mondo. Mai stata così felice come quando ero con lui”. E ancora: “Ci sono stati momenti bellissimi, che però sono finiti. Punto”. Lei e Degan hanno girato il mondo, ma il posto più caro rimane il piccolo trullo nei pressi di Cisternino. La loro è stata una storia molto importante, che forse – però – nessuno dei due ha mai preso troppo sul serio. I due non hanno mai consolidato la loro unione mediante il matrimonio, nel dubbio – poi rivelatosi fondato – di disattendere la promessa. “Va a periodi”, confessava la Barale a Cristina Parodi nel 2018. “È stato talmente un rapporto forte, importante, che sì siamo amici, ci vogliamo bene, ci rispettiamo, abbiamo due vite separate felici, però non sempre… Ci sono dei momenti in cui non abbiamo ancora raggiunto questo equilibrio. In questo momento non ci parliamo”.

La replica di Paola Barale alla dichiarazione di Raz Degan

Paola Barale non si è lasciata intenerire dalla dichiarazione d’amore di Raz Degan, che parla di lei come dell’unica donna della sua vita. “Le cose non si dicono, ma si dimostrano. È sbagliato predicare bene e razzolare male. Una persona che ama realmente non mette l’altra persona da parte”. L’amore, per lei, è un’altra cosa: “Deve essere valore aggiunto, condivisione. Invece mi sono accorta che credevo a cose che non c’erano”.



