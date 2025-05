Paola Barale e Raz Degan si sono amati a lungo, diventando una coppia iconica degli anni Duemila, una delle più amate. Una storia d’amore molto popolare e spesso nell’occhio del ciclone mediatico quella tra la ballerina e showgirl, fidanzata di Raz Degan, e appunto l’attore. Profondamente innamorati, i due si sono lasciati solamente dopo diversi tira e molla, che hanno contraddistinto il loro rapporto. La loro storia d’amore era cominciata nel 2002, quando ad una cena con amici in comune si erano incontrati per la prima volta: dopo aver passato la sera a parlare, i due si erano scambiati il numero. Quella stessa estate sono uscite le prime foto di loro due insieme: belli e profondamente innamorati, per tantissimi anni hanno occupato le prime pagine dei giornali. A parlare della storia con Paola Barale è stato proprio lo stesso Raz Degan nel corso della sua intervista a “Belve”: anche in questa occasione Raz ha usato belle parole nei confronti della sua ex compagna, con la quale ha condiviso un lungo tratto di strada.

“Quanta popolarità abbiamo avuto e quanti bastoni tra le ruote ci hanno messo: non lo definisco un fallimento il nostro rapporto. Se siamo stati insieme 14 anni vuol dire che c’era qualcosa di più profondo” ha rivelato Raz Degan parlando a “Belve” di Paola Barale. L’ex fidanzata di Raz Degan era stata sposata con Gianni Sperti prima di conoscere il bell’attore israeliano. E, proprio per questo, inizialmente non voleva che la sua storia con Raz venisse resa nota: temeva di ferire il suo ex marito.

Dopo quattordici anni insieme, Paola Barale, ex fidanzata di Raz Degan, e l’attore, si sono lasciati. “Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti”: questo il comunicato firmato dalla showgirl nel quale annunciava la rottura con Raz. Un amore, il loro, che dopo tanti alti e bassi e tradimenti vari, si è concluso in via definitiva nel 2016.