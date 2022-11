Paola Barale “Fidanzato? Sono single e mi diverto/ “Perché non ho figli? La verità”

Paola Barale: ecco perché non ha avuto figli

Paola Barale, concorrente di Ballando con le stelle 2022, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 7 novembre, di Oggi è un altro giorno. La conduttrice ha una avuto una relazione con Marco Bellavia, si è poi sposata con il ballerino Gianni Sperti e ha vissuto una lunga e intensa storia d’amore con Raz Degan, ma non ha avuto figli: “Con nessuno dei miei ex compagni avrei fatto un figlio, assolutamente no. E va bene così, guarda come sono andate a finire le storie! Amo molto i bambini, ma diventare madre non è mai stato un mio desiderio primario”, ha detto la conduttrice in una recente intervista a Verissimo. Paola Barale non ha avuto rimpianti e si è sempre ritenuta fortunata di poter decidere per la propria vita. E ha aggiunto: “Penso che un figlio debba nascere in un ambiente felice, con entrambi i genitori presenti, capaci di fare i genitori. Poi la vita porta anche dei cambiamenti, ma la partenza dal mio punto di vista dev’essere buona”.

In una recente intervista al Messaggero, Paola Barale è tornata sulla questione figli: “Sono troppo impegnativi. Non me la sono sentita di prendere una responsabilità così grande. Ero esageratamente apprensiva con i cani, figuriamoci con i figli. E poi non ho mai avuto al mio fianco persone rassicuranti. Ho fatto bene a rinunciare, non sono pentita”. Nella stessa intervista la conduttrice ha confermato di essere single: “Non ho più bisogno di avere qualcuno vicino. Prima dopo mezza giornata da sola andavo in tilt. Ora sono serena così”. Ma ha anche aggiunto di non credere più all’amore: “Non ci credo più. Però mi diverto: davvero la gente pensa che una donna non fidanzata non trombi? Io non ho appeso il cappello al chiodo. Però a me piace un uomo che mi faccia sentire donna completa. Ce ne sono pochi”.

