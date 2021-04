Paola Barale “Fidanzato? Sono single per scelta”/ Il flirt con Raz Degan e Alessandro Carollo

Paola Barale è spesso finita sotto i riflettori per la sua vita privata. Nel 1995 ha conosciuto il ballerino Gianni Sperti nel programma “La sai l’ultima?”. I due si sono sposati nel 1998 e hanno divorziato quando la Barale ha incontrato Raz Degan, con cui ha fatto coppia dal 2002. La loro storia, tra alti e bassi, rotture e rappacificazioni, è andata avanti fino al 2015: “Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti”, aveva annunciato la Barale su Facebook. Dopo la fine della sua storia con il modello e vincitore della dodicesima edizione dell’Isola dei famosi, sembrava che Paola Barale avesse ritrovato il sorriso con Alessandro Carollo, osteopata di molte star, ma non ci sono mai state conferme da parte dei diretti interessati, anzi hanno sempre ribadito di essere grandi amici. Sicuramente la showgirl ha più volte fatto visita a Carollo per delle sedute di fisioterapia.

In una recente chiacchierata con Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, Paola Barale ha ammesso di essere single, di non avere un uomo al suo fianco: “Sono single per scelta che è diverso che essere single per forza, e già questo è un bel regalo che ti dà la vita”. La showgirl ha ammesso di non temere più la solitudine come faceva in passato, ma di non aver chiuso del tutto le porte all’amore: “Non ho comunque appeso il cappello al chiodo, mi sto divertendo con quelli sbagliati in attesa di quello giusto”. Interrogata sulla possibilità di innamorarsi di una donna, Paola ha replicato: “Non è mai successo in vita mia, ma non è da escludere, anche se sono convinta eterosessuale”. La storica valletta della Ruota della Fortuna, oggi 53 anni, troverà un nuovo compagno?

