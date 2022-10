Paola Barale flirt con Roly Maden di Ballando con le Stelle?/ “È proprio bono”

Paola Barale: “Roly è proprio bono”, la confessione che lancia il gossip

Paola Barale è una donna molto conosciuta nel mondo dello spettacolo italiano. Lei che vanta un curriculum di tutto rispetto ha lavorato con personaggi del calibro di Mike Bongiorno, Maurizio Costanzo, Pippo Baudo, Fiorello, solo per citarne alcuni. E adesso, dopo un periodo durante il quale si era allontanata dal cosiddetto showbiz la rivediamo in veste di ballerina a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci, in onda il sabato sera su Rai Uno in prima serata.

Un’esperienza che la sta divertendo molto, come racconta al settimanale ‘Nuovo’. Lei fa coppia con il ballerino di origine cubana Roly Maden. Tra i due è nata una forte sintonia che si riflette sulla pista da ballo. Lei non nasconde di esserne anche attratta e di avere il sorriso sulle labbra quando, la mattina, pensa che dovrà passare la giornata assieme a lui per le prove. Roly Maden ha una famiglia e quindi Paola Barale ha specificato di non volersi intromettere, ma comunque è piacevolmente in sintonia con lui: “e poi è proprio bono”. “Lui ha una splendida moglie ed è già diventanto nonno due volte. Ho voluto conoscere la sua famiglia”, ha spiegato Paola.

Paola Barale e il rapporto con Marco Bellavia

Paola Barale si racconta, sempre sulle pagine del settimanale di ‘Nuovo’ ricordando anche le sue relazioni passate. Attualmente lei è single da sette anni, ma è stata insieme a Marco Bellavia e Gianni Sperti. In particolare, le è stato chiesto in merito all’ex conduttore di Bim Bum Bam che ha fatto parlare di sé, recentemente, per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Marco Bellavia si è ritirato in quanto ha subito del bullismo da parte degli altri inquilini a causa della sua depressione. Un problema che non è mai riuscito a superare davvero e che si è acuito nei giorni passati tra le mura della casa di Cinecittà.

Paola Barale ha detto di averci parlato che adesso sta meglio. Mentre per il proprio futuro la showgirl ha detto che da gennaio tornerà in teatro, mentre per adesso si gode il programma su Rai Uno, ballando con il suo Roly. Un’esperienza che la sta aiutando ad affrontare anche la sua timidezza e a liberarsi. “ho intenzione di continuare a ballare anche dopo la fine del programma – ha affermato lei sempre al settimanale – perché aiuta a scacciare i brutti pensieri -.”











