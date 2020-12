Paola Barale/ “Gianni Sperti e Raz Degan? Mi hanno fatto veramente male”

Paola Barale è tra i protagonisti della prima puntata di “Affari tuoi, viva gli sposi“, la versione speciale del quiz show condotto da Carlo Conti da sabato 26 dicembre 2020 in prima serata su Rai1. La conduttrice torna in tv per un’occasione speciale visto che la nuova versione del gioco vedrà una coppia di sposi partecipare al gioco con l’obiettivo di vincere il montepremi finali da utilizzare proprio per organizzare il matrimonio. Anche la Barale in passato, per chi non lo ricordasse, è stata sposata con Gianni Sperti. Una storia d’amore importante quella tra la sosia di Madonna e il ballerino professionista, oggi opinionista fisso di Uomini e Donne.

La loro storia e il matrimonio sono naufragati qualche anno dopo come ha raccontato la stessa Barale in occasione di una intervista rilasciata a Vanity Fair: “ai tempi del mio matrimonio con Gianni Sperti, lui aveva l’idea di fare un figlio. Ma lavoravo di più io e credo che per fare un figlio siano necessarie diverse garanzie. Il divorzio? Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità: il lavoro”. Una confessione che la Barale ha ripreso anche a La Confessione di Peter Gomez precisando: “lui lavorava, ma non sempre. I bambini si fanno quando c’è stabilità. Era un uomo forte, ma durante la relazione era emotivamente distaccato”.

Paola Barale su Raz Degan: “Sono molto delusa”

Paola Barale è conosciuta dal grande pubblico anche per le sue love story famose. Dopo il matrimonio con Gianni Sperti, la bellissima conduttrice ha ritrovato l’amore e la serenità tra le braccia di Raz Degan. Un grandissimo amore che però è arrivato al capolinea nonostante tra i due sembrasse destinato a durare per sempre. Una delusione enorme quella vissuta dalla Barale che parlando proprio degli uomini della sua vita ha dichiarato: “Gianni Sperti e Raz Degan mi hanno fatto veramente male, sono finiti nel mio dimenticatoio”. Un grande dolore che l’ha fatta cambiare al punto da confessare: “sono molto delusa e la cosa che mi spiace è che ho perso tutta la mia parte più romantica. Io sono sempre stata una persona che ama stare in coppia, anche perché ho avuto l’esempio della mia famiglia, i miei stanno insieme da 58 anni”.

Infine la conduttrice ha commentato anche il gossip di un presunto flirt con Maria De Filippi dalle pagine di Vanity Fair precisando: “come è nata questa storia? Mi sono già fatta un’idea. Però sono una persona con un senso del pudore molto alto, non mi va di parlare di altre persone che non hanno mai avuto voglia di parlare di questo. All’inizio non capivo. Perché io non conosco bene la signora De Filippi. L’avrò vista sì e no 10 volte, ma solo in studio. Ma le leggende metropolitane hanno sempre un fondamento di verità e ho capito da dove è nato questo rumor. Non dipendeva da me, ma dai comportamenti di altre persone che stavano intorno a me, che lasciavano pensare agli altri che questa cosa fosse vera”.



