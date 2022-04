Paola Barale “Gianni Sperti gay?”/ “I mei ex? Non sono stati leali”

Paola Barale, ospite del programma Belve di Francesca Fagnani nel corso della puntata dell’8 aprile, si è raccontata a 360 gradi. Pur non avendo piacere a parlare dei suoi ex ovvero Raz Degan e Gianni Sperti, la Barale ha risposto alle domande di Francesca Fagnani. Dopo aver spiegato di dare un’importanza fondamentale all’amore e di aver più amato nella sua vita piuttosto che essere amata, Paola Barale che ha sempre cercato di proteggere la propria vita privata da gossip e pettegolezzi vari, ha commentato anche le voci sulla sua presunta omossessualità ribadendo di essere attratta dagli uomini. Successivamente, è arrivata la domanda sulla presunta omosessualità dell’ex marito Gianni Sperti.

“L’ha stupita di puù il gossip sulla sua presunta omosessualità o su quella del suo ex marito Gianni Sperti?”, ha chiesto Francesca Fagnani. “Allora, em… io odio il gossip a prescindere e non seguo il gossip sul mio ex marito. Non so cosa si dica su Gianni Sperti. Mi stupisce di più la mia però”, ha risposto Paola Barale.

Paola Barale, frecciatine a Gianni Sperti e Raz Degan

Gli amori più famosi di Paola Barale sono stati quelli vissuti su Gianni Sperti e Raz Degan. La showgirl, nel salotto di Belve di Francesca Fagnani, non nasconde di essere stata delusa. “Non sono stati leali”, ha svelato la showgirl. “Quando dice questa cosa intende tradimenti o intende altro?“, ha chiesto la Fagnani.

“Intendo tutto! Anche tradimenti e a me un uomo che tradisce mi sembra proprio uno sfig*ato soprattutto se è un uomo che si dichiara libero, totalmente indipendente e tradisce, dove vai? Se non hai il coraggio di dimostrarti per quello che sei mi scende la catena”, ha aggiunto la Barale che, all’affermazione della Fagnani che ha letto una dichiarazione di Raz Degan che l’ha definita l’amore più grande della sua vita e che il suo ricordo lo porterà nella tomba ha concluso – “Non ci credo”.

