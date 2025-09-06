Paola Barale si confessa e si sfoga a Morning News: "Ho paura di tornare a casa da sola. Quando rientro nella mia abitazione..."

Paola Barale preoccupa i suoi fan con le dichiarazioni inquietanti rilasciate a Morning News su Canale 5. La showgirl confida di non sentirsi al sicuro nella sua città e di vivere con apprensione, soprattutto durante le ore notturne, il momento del rientro nella propria abitazione. “Io la sera ho paura a tornare a casa da sola”, ha confidato Paola Barale nel suo intervento a Mediaset. La Barale spiega di aver venduto la sua auto e di muoversi prevalentemente in taxi.

Così, quando rientra a casa la sera, chiede al tassista di aspettare il suo effettivo rientro almeno dentro il portone. “Chiedo sempre loro di fermarsi”, ribadisce ancora Paola Barale. Una piccola attenzione che può fare la differenza, ma che comunque non risolve la percezione di insicurezza.

Lo sfogo di Paola Barale e il problema della sicurezza

“Non è sicuro perché il mio è un portone basso e uno lo può anche scavalcare, ma a che punto siamo arrivati?”, lo sfogo della soubrette. Paola Barale non si pente di aver venduto la sua auto, anche perché avrebbe dovuto parcheggiare in un garage sotterraneo oppure in un parcheggio distante dalla sua abitazione. Troppo rischioso per chi già scendendo davanti casa in taxi, teme per la sua incolumità.

Così negli anni ha maturato l’idea di optare per altri mezzi, anche se il senso di insicurezza resta e serpeggia anche durante il giorno. “Il problema riguarda tutta la giornata”, sottolinea amareggiata Paola nella puntata di ieri a Morning News. Uno sfogo amaro che pare aver trovato diversi riscontri, da altre persone che vivono le sue stesse sensazioni di paura, anche nelle grandi città.