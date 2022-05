Paola Barale, il rapporto con Gianni Sperti e Raz Degan? / “Nessuno dei due…”

Paola Barale e la replica ai gossip su una presunta omosessualità di Gianni Sperti

È una delle showgirl nostrane più amate della tv made in Italy, e in data odierna, 15 maggio 2022, su Canale 5, torna a raccontarsi in tv. Si tratta di Paola Barale. L’occasione che la showgirl ha per parlare di sé è un’intervista concessa a Verissimo, il talk condotto da Silvia Toffanin, dopo essere stata al centro del gossip per alcune dichiarazioni rilasciate sui suoi ex storici Gianni Sperti e Raz Degan proprio ai microfoni del talk condotto da Silvia Toffanin. Alcune voci hanno recentemente insinuato che Gianni sia gay e con il suo intervento la showgirl sembra aver archiviato il pettegolezzo.

“Sono stata sposata ed eravamo innamorati – dichiarava Paola Barale sul conto dell’ex marito Gianni Sperti, per poi non lesinare un paragone tra l’opinionista di Uomini e donne e Raz Degan-. Gianni appartiene ad un periodo della mia vita di passaggio. Devo confessare che mi sposerei tutti i giorni, sono un’inguaribile romantica. Raz invece è stato un viaggio meraviglioso che io non pensavo nemmeno di intraprendere. Lui è davvero una persona tanto diversa da me, però insieme abbiamo camminato tanto. Mi ha insegnato a spostare dei limiti. Lui è uno che va troppo veloce, io invece ogni tanto ho bisogno di fermarmi e spero che il mio compagno qualche volta si fermi a guardarmi”.

Dopodichè Paola Barale aggiungeva: L’amore mi ha travolto, perché io sono una che vive di passioni. Vado sempre dove mi porta il cuore e prendo delle grandi cantonate. A furia di prendere colpi però adesso capto quasi subito da sola e capisco chi ho davanti, grazie alle mancanze dei miei ex, che ho subito, perché ho subito mancanze importanti, soprattutto la mancanza di verità. Ho avuto compagni che non avevano il coraggio di mostrarsi per quelli che erano davvero e così ho imparato a stare da sola e ad amarmi”.

Paola Barale e gli anni al fianco di Raz Degan

Nella recente intervista, l’ospite di Verissimo, Paola Barale, poi così proseguiva parlando anche dell’altro ex storico Raz Degan: “Sono rimasta amica dei miei ex storici? No, di nessuno dei due. Più cadi dall’alto più male di fai. In entrambi i casi sono caduta da molto alto. Ho sempre creduto a loro e a voi sembrano molto diversi come personaggi, ma con me si sono comportati allo stesso modo. Tutti e due non hanno avuto il coraggio di dimostrarsi per quello che realmente sono. Gianni e Raz non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi, per motivi diversi però. Sono fatti della stessa essenza, quella che a me non piace. Io da un uomo voglio lealtà, verità e comprensione e non l’ho avuta da loro. Il motivo della rottura? Sono state due persone poco leali con me”.

