Paola Barale, la malattia/ “Servirebbe una protesi e ho deciso di non operarmi”

Paola Barale e la malattia: “Ho una vertebra un po’ scivolata in avanti”

Forse non tutti sanno che Paola Barale, grande protagonista di Ballando con le stelle 2022, è alle prese con una malattia, la spondilolistesi, di cui aveva già parlato in passato a Pomeriggio 5 e più recentemente a Domenica In. “Ho una vertebra un po’ scivolata in avanti però ho deciso di non operarmi e di affrontare la cosa con la fisioterapia perché dovrebbero mettermi una protesi”, le parole della showgirl in una intervista da ‘Zia Mara’. Assente da molti anni in tv è tornata in pista col programma di Milly Carlucci, dove vuole provare a lasciare il segno assieme al coach Roly Maden.

Negli ultimi anni Paola Barale ha partecipato ad alcuni reality show piuttosto noti, come La talpa, La terra dei cuochi e Pechino express. Negli anni ha avuto diverse storie d’amore importanti, tra cui quella con Marco Bellavia, conduttore di Bim bum bam e recentemente protagonista al GF Vip. “Avremmo dovuto anche sposarci, io le ho regalato un anello e lei mi ha regalato una Harley-Davidson”, ha raccontato lui nella casa. Paola è poi stata legata a Gianni Sperti e ovviamente il modello israeliano Raz Degan.

