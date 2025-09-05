L'intervista di Paola Barale ai microfoni di Morning News, la showgirl ha raccontato le sue paure e i suoi timori quando esce di sera

La showgirl e conduttrice Paola Barale è stata ospite stamane del programma di Canale 5 Morning News e, nell’occasione, ha parlato della violenza sulle donne e delle città che negli ultimi anni sono diventate sempre meno sicure.

Paola Barale vive da tempo a Milano e, parlando con il conduttore Dario Maltese, ha svelato di non uscire mai di sera in auto da sola e di farsi sempre accompagnare dai taxi, poiché ha paura a girare a piedi in solitudine. «Io la sera ho paura a tornare a casa da sola – ha detto in diretta tv – non è la prima volta che lo dico e quando esco non prendo la mia auto, prendo il taxi. Non ho più la mia auto perché ho deciso di venderla».

PAOLA BARALE: “CHIEDO SEMPRE AI TASSISTI DI ASPETTARE CHE ENTRI IN CASA”

La showgirl, storico volto della prima Ruota della fortuna accanto a Mike Bongiorno, ha raccontato che usare l’auto significherebbe dover parcheggiare in un garage o magari lontano da casa, con tutto ciò che ne consegue: «Non me la sento di avere un garage sotterraneo, o magari un box sotterraneo, piuttosto che un garage che dista 100 metri dall’abitazione e poi tornare a casa da sola».

Di fatto, per Paola Barale uscire in auto non significa arrivare fin dentro casa. Ha quindi proseguito esternando le sue paure: «Io non usavo mai la macchina la sera, quindi ho deciso di usare sempre i mezzi pubblici e i taxi, e chiedo sempre ai tassisti di fermarsi, di aspettare che io rientri in casa, almeno fino a quando entro dentro il portone. Che poi non è neanche sicuro, perché è un portone basso e uno lo può anche scavalcare, ma detto questo, capisci a che punto siamo arrivati? Ma il problema non riguarda solo le ore notturne: riguarda tutta la giornata».

