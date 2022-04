Paola Barale, la verità sul triangolo con Costanzo e De Filippi?/ “La tengo per me”

Paola Barale e il gossip: “Triangolo con Costanzo e De Filippi”. Lei: “Mi sono data una risposta”

Paola Barale è stata ospite dell’ultima puntata di “Belve”, il programma di Francesca Fagnani nella seconda serata del venerdì di Rai 2. La giornalista ha trovato pane per i suoi denti, perché la Barale ha risposto in modo schietto a tutte le sue domande irriverenti, tipiche del talk show. La showgirl ha replicato anche alle dicerie sul presunto triangolo tra lei, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

La padrona di casa ha ripreso le dichiarazioni di Costanzo, messe nero su bianco in uno dei suoi libri: “Leggende metropolitane sul mio conto?… mi concedevo un menàge a trois: io, Maria e Paola Barale. Figuriamoci, erano tutte cavolate”, ha scritto il giornalista. La Fagnani ha così chiesto alla sua ospite come, secondo lei, sia nato questo gossip su di lei, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

Paola Barale: triangolo con Maurizio Costanzo e Maria De Filippi? “La spiegazione la tengo per me”

“La spiegazione sulla nascita di questo gossip ce l’ho, ma la vorrei tenere per me. Io non conosco bene Maria. Se l’ho vista 10 volte dai tempi di Buona Domenica è già tanto”, ha detto Paola Barale, senza sbilanciarsi troppo. Poi, incalzata da Francesca Fagnani, ha aggiunto: “Io mi sono data una risposta. Una potrebbe essere perché io non sono mai scesa a compromessi s*ssuali per lavorare. Non l’ho mai data a nessuno per lavorare. Non dandola mai a nessuno, magari, di conseguenza, puoi anche diventare gay! E l’altra è una cosa che non riguarda solo me, la tengo per me”.

Secondo la Barale, quindi, questa leggenda è stata messa in circolo “basandosi su una situazione a me vicina che poteva portare a crederlo”. La showgirl, però, non ha fatto nomi, né fornito dettagli ulteriori.

