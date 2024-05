Paola Barale: “Mi sono accorta che è pieno di boni”/ “Il tradimento? Verrei beccata subito ho…”

Paola Barale, che dal 9 maggio torna a teatro con Tris di Cuori, parla dei rapporti d’amore e del delicato tema del tradimento: “Sono una che, per carità, nei rapporti sentimentali cerca una certa esclusività; però, certe gelosie, questo viversi i rapporti basati soprattutto o soltanto su possesso e gelosia… ” ha rivelato l’attrice al settimanale Chi.

Del tutto libera Barale ha rivelato cosa pensa davvero del tradimento, tematica presente nello spettacolo che, a breve, la vedrà protagonista: “Arrivare a una relazione dove c’è talmente tanta fiducia che, se ti si sposta un po’ lo sguardo,

non cambia niente. Il piacere c’è, esiste, ma perché devi negare che puoi provare un certo tipo di attrazione verso uno che non è il tuo compagno? Poi, per come sono fatta io, fino a quando sono stata innamorata non ho mai tradito, l’ho fatto, mi è capitato al capolinea della storia” ha dichiarato l’attrice.

Paola Barale: “Le più grandi verità si dicono in forma di scherzo”

Paola Barale è tornata sulle scene con Tris di Cuori, commedia in cui interpreta una donna con due mariti. Il volto televisivo ha un’idea piuttosto chiara sul tradimento: “Da quando non sono fidanzata mi accorgo che è pieno di “boni”, non so se ce ne sono di più o sono io che ho lo sguardo più attento. Ma un bel quadro, un bel tramonto ti attraggono, la bellezza, non soltanto fisica, nutre, quando hai una connessione, ma perché te la devi negare?” ha rivelato al settimanale Chi.

L’attrice ha ammesso che se avesse due mariti metterebbe al corrente le due parti per essere più onesta possibile. Barale, inoltre, ammette di non essere molto brava a dissimulare e nascondere la verità qualità essenziale, invece, se si vuole tenere in piedi una bugia: “Io verrei beccata subito, non mi ricordo niente, ho la memoria del pesciolino rosso, sì“.

