Paola Barale chi è: età, carriera, vita privata, dal successo al quasi oblio

C’è anche Paola Barale nella puntata di oggi de La volta buona di Caterina Balivo. Showgirl e conduttrice nel corso degli anni la Barale è finita spesso al centro del gossip per i suoi flirt veri o presunti e per le due grandi storie d’amore della sua vita. Scopriamo meglio chi è Paola Barale. Nata il 28 aprile 1967 a Cuneo e prossima a compiere 58 anni, la showgirl ha debuttato giovanissima a Buona Domenica come sosia di Madonna, l’esordio avviene come valletta a La ruota della fortuna di Mike Bongiorno e successivamente diventa una delle presenza fisse a Buona Domenica.

Durante la sua carriera Paola Barale ha condotto molti programmi di successo come La sai l’ultima, Stelle a quattro zampe e Un disco per l’estate. Tuttavia mentre tra gli anni ’90 e 2000 è stata all’apice del successo con il passare degli anni si è allontanata sempre di più dal piccolo schermo salvo piccole apparizioni come nel 2011 quando è stata inviata de La Talpa e più di recente come concorrente a Ballando con le stelle 2025. In una recente intervista ha confessato di non riconoscersi in una televisione urlata e volgare.



Fidanzato di Paola Barale chi è? Massimo riserbo dopo la rottura con gli ex mariti Gianni Sperti e Raz Degan

Da sempre al centro del gossip negli ultimi anni si è vociferato che il suo nuovo fidanzato di Paola Barale fosse Alessandro Carollo, osteopata e fisioterapista italiano che in passato ha avuto una relazione con Michelle Hunziker. I due hanno sempre smentito che ci fosse un flirt tra loro due e la conduttrice e showgirl nelle ultime dichiarazioni ha ammesso di essere single da molti anni. Tuttavia, in passato la Barale ha avuto delle relazioni importanti. Dal 1992 al 1995 è stata legata a Marco Bellavia.



L’ex marito di Paola Barale è Gianni Sperti, nel cast dei ballerini professionisti negli anni in cui presentava Buona Domenica. Paola e Gianni si sono sposati nel 1998 ma il loro matrimonio è durato pochi anni. La coppia è stata insieme per circa sette anni. “Poi dopo di lei ho amato con tanta passione, ma è stato un amore un po’ malato con tanta gelosia, ci siamo un po’ chiusi, abbiamo eliminato gli amici. E quando mi sono sentito soffocare la storia è finita, ma anche qui la colpa è a metà” ha confessato il ballerino sulla fine della loro storia di recente. Contraddistinta da alti e bassi, invece, è stata la relazione tra Paola Barale e Raz Degan, durata quasi vent’anni. I due si sono lasciati definitivamente nel 2019.

Paola Barale, il dramma dell’aborto ed il dolore per la mamma morta: “Ho avuto paura”

Non sono mancati anche i drammi nella vita di Paola Barale. Nel suo libro Non è poi la fine del mondo affronta anche temi importanti e profondi come la menopausa. Un altro dramma nella sua vita è stato un aborto da giovanissima, una decisione difficile da prendere: “Avevo paura di essere una mamma single….Io credo che nessuna donna compie questa scelta con superficialità e senza sofferenza.” La madre di Paola Barale, Carla Morra è morta poche settimane fa di Alzheimer. In quell’occasione Paola aveva affidato a La vita in diretta il suo dolore: “Non è stato facile in questi anni vedere la mamma andarsene via così, spegnersi”